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Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue
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РИА Новости

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

09:19 04.02.2020 (обновлено: 12:28 04.02.2020)
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© Анастасия КовтунРисунок Анастасии Ковтун с изображением Билли Айлиш для обложки журнала Vogue
Рисунок Анастасии Ковтун с изображением Билли Айлиш для обложки журнала Vogue
© Анастасия Ковтун
Рисунок Анастасии Ковтун с изображением Билли Айлиш для обложки журнала Vogue
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Журнал предложил 16-летней жительнице города Чайковский (Пермский край) нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
В инстаграме россиянки более семи тысяч подписчиков. Американская певица поставила опубликованным в профиле рисункам Ковтун 15 лайков.
В интервью изданию Ковтун заявила, что рисует не для того, чтобы прославиться в соцсетях, а для себя.
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Билли АйлишШоу-бизнесVogueМедиа - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Редакции уважаемого информагентства не делает чести публикация иллюстрации к заметке с матерщиной.
4 февраля, 09:46
llkadyshev
651004
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