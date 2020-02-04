Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

В инстаграме россиянки более семи тысяч подписчиков. Американская певица поставила опубликованным в профиле рисункам Ковтун 15 лайков.

В интервью изданию Ковтун заявила, что рисует не для того, чтобы прославиться в соцсетях, а для себя.