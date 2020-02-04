Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
Журнал предложил 16-летней жительнице города Чайковский (Пермский край) нарисовать для обложки певицу Билли Айлиш. В итоге артистка сама выбрала рисунок Ковтун из нескольких вариантов.
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16-летняя девушка Настя Ковтун @kovtunnnastya из Пермского края нарисовала одну из обложек мартовского номера американского Vogue с @billieeilish Кроме неё, свои варианты подготовили фотографы @harleyweir @ethanjamesgreen и @hassanhajjaj_larache (2, 3 и 4 слайд), стиль — везде @alex_jordan_harrington ⠀ Подробнее — на Vogue.ru ⠀ / ⠀ 16-year-old Nastya Kovtun @kovtunnastya drew one of the covers of the March issue of Vogue US. Read more on Vogue.ru
В инстаграме россиянки более семи тысяч подписчиков. Американская певица поставила опубликованным в профиле рисункам Ковтун 15 лайков.
В интервью изданию Ковтун заявила, что рисует не для того, чтобы прославиться в соцсетях, а для себя.