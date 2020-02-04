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УФАС проверит цены на медицинские маски в Челябинской области
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РИА Новости

УФАС проверит цены на медицинские маски в Челябинской области

12:13 04.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСотрудник аптеки продает медицинские маски
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Сотрудник аптеки продает медицинские маски. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Жители Челябинской области пожаловались в региональное УФАС России на рост в аптеках цен на медицинские маски, антимонопольная служба проведет соответствующую проверку, сообщила во вторник пресс-служба Челябинского УФАС России.
"В ведомство поступили обращения граждан о росте цен на медицинские маски в аптеках. Сейчас Челябинское УФАС России готовит запросы в крупные аптечные сети для получения информации о стоимости указанных средств защиты и экономических причинах изменения их цены", - говорится в сообщении.
Запросы будут направлены в адреса аптек "Классика", "Живика", "Областной аптечный склад", "Вита", "Фармленд", "Аптека от склада" и других, поясняется в сообщении.
Антимонопольная служба проверит действия аптек на предмет признаков антиконкурентного соглашения по повышению цен, уточняется в сообщении.
УФАС добавляет, что оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса поручил федеральным российским ведомствам (ФАС России и Росздравнадзор) пресекать попытки завышения цен аптечными сетями.
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