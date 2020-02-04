УФАС проверит цены на медицинские маски в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Жители Жители Челябинской области пожаловались в региональное УФАС России на рост в аптеках цен на медицинские маски, антимонопольная служба проведет соответствующую проверку, сообщила во вторник пресс-служба Челябинского УФАС России.

"В ведомство поступили обращения граждан о росте цен на медицинские маски в аптеках. Сейчас Челябинское УФАС России готовит запросы в крупные аптечные сети для получения информации о стоимости указанных средств защиты и экономических причинах изменения их цены", - говорится в сообщении.

Запросы будут направлены в адреса аптек "Классика", "Живика", "Областной аптечный склад", "Вита", "Фармленд", "Аптека от склада" и других, поясняется в сообщении.

Антимонопольная служба проверит действия аптек на предмет признаков антиконкурентного соглашения по повышению цен, уточняется в сообщении.

УФАС добавляет, что оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса поручил федеральным российским ведомствам (ФАС России и Росздравнадзор) пресекать попытки завышения цен аптечными сетями.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.