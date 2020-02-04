УФАС проверит цены на медицинские маски в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 4 фев – РИА Новости. Жители Челябинской области пожаловались в региональное УФАС России на рост в аптеках цен на медицинские маски, антимонопольная служба проведет соответствующую проверку, сообщила во вторник пресс-служба Челябинского УФАС России.
"В ведомство поступили обращения граждан о росте цен на медицинские маски в аптеках. Сейчас Челябинское УФАС России готовит запросы в крупные аптечные сети для получения информации о стоимости указанных средств защиты и экономических причинах изменения их цены", - говорится в сообщении.
Запросы будут направлены в адреса аптек "Классика", "Живика", "Областной аптечный склад", "Вита", "Фармленд", "Аптека от склада" и других, поясняется в сообщении.
Антимонопольная служба проверит действия аптек на предмет признаков антиконкурентного соглашения по повышению цен, уточняется в сообщении.
УФАС добавляет, что оперативный штаб по противодействию распространению коронавируса поручил федеральным российским ведомствам (ФАС России и Росздравнадзор) пресекать попытки завышения цен аптечными сетями.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.