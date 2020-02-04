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Минпросвещения начало сбор предложений по развитию системы образования
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РИА Новости

Минпросвещения начало сбор предложений по развитию системы образования

11:59 04.02.2020 (обновлено: 12:00 04.02.2020)
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© Depositphotos / HASLOOУчитель с указкой
Учитель с указкой
© Depositphotos / HASLOO
Учитель с указкой. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министерство просвещения РФ запустило во вторник сбор предложений по улучшению системы образования, глава ведомства Сергей Кравцов призывает все регионы включиться в процесс, сообщает пресс-служба Минпросвещения.
Ранее президент РФ Владимир Путин провел заседание Совета по развитию местного самоуправления в рамках реализации национальных проектов. Кравцов доложил главе государства, что в ближайшее время Минпросвещения начнет сбор предложений от руководителей районных отделов по совершенствованию системы образования.
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"Министерство просвещения РФ запустило процедуру сбора предложений по улучшению системы образования в стране. Сервис доступен на главной странице сайта ведомства и предоставляет возможность руководителям районных органов управления образованием направлять инициативы на адрес электронной приемной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в министерстве ждут предложений по любым вопросам развития сферы образования: по подготовке и поддержке педагогов, работе школ, корректировке учебных программ. Онлайн-приемная будет доступна круглосуточно, каждое сообщение будет учтено, заявители получат обратную связь, добавили в ведомстве.
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"Укреплять единое образовательное пространство – это общая задача для всех, кто трудится в системе образования. Нам важен отклик с мест, чтобы учесть лучшие идеи специалистов и реализовать их. Система образования должна подстраиваться под требования реальной жизни. Важно предоставить доступ к современному качественному образованию каждому ребенку вне зависимости от места проживания. Такая задача, безусловно, требует сплоченной скоординированной работы. Призываю все регионы оперативно включаться в процесс", – цитирует Кравцова пресс-служба.
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