Минпросвещения начало сбор предложений по развитию системы образования

"Министерство просвещения РФ запустило процедуру сбора предложений по улучшению системы образования в стране. Сервис доступен на главной странице сайта ведомства и предоставляет возможность руководителям районных органов управления образованием направлять инициативы на адрес электронной приемной", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в министерстве ждут предложений по любым вопросам развития сферы образования: по подготовке и поддержке педагогов, работе школ, корректировке учебных программ. Онлайн-приемная будет доступна круглосуточно, каждое сообщение будет учтено, заявители получат обратную связь, добавили в ведомстве.

"Укреплять единое образовательное пространство – это общая задача для всех, кто трудится в системе образования. Нам важен отклик с мест, чтобы учесть лучшие идеи специалистов и реализовать их. Система образования должна подстраиваться под требования реальной жизни. Важно предоставить доступ к современному качественному образованию каждому ребенку вне зависимости от места проживания. Такая задача, безусловно, требует сплоченной скоординированной работы. Призываю все регионы оперативно включаться в процесс", – цитирует Кравцова пресс-служба.