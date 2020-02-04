Лукашенко рассказал, за что задержали директоров сахарных заводов

МИНСК, 4 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, за что задержали директоров всех сахарных заводов в стране.
Ранее СМИ сообщили о том, что руководителей предприятий задержали оперативники Комитета государственной безопасности. В частности, в небе над польским Вроцлавом развернули и вернули в Гродно самолет, на борту которого якобы были два бизнесмена.
"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", — сказал Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Его слова приводит агенство Sputnik Беларусь.
Президент добавил, что в ближайшие дни КГБ подробно расскажет об этом деле. По его словам, в рамках дела "попались и с погонами люди". По информации СМИ, общее количество задержанных по "сахарному делу" может превышать десять человек.
"Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", — рассказал Лукашенко.
В Белоруссии работают четыре сахарных завода. Базирующаяся в Москве БСК сотрудничает с 40 дилерами и трейдерами на российском рынке. Ее учредители — четыре крупнейших белорусских сахарных завода: Городейский и Скидельский сахарные комбинаты, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Жабинковский сахарный завод.
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