Лукашенко рассказал, за что задержали директоров сахарных заводов

"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", — сказал Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Его слова приводит агенство Sputnik Беларусь .

Президент добавил, что в ближайшие дни КГБ подробно расскажет об этом деле. По его словам, в рамках дела "попались и с погонами люди". По информации СМИ, общее количество задержанных по "сахарному делу" может превышать десять человек.

"Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", — рассказал Лукашенко.