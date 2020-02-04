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2020-02-04T16:01+0300
https://ria.ru/20200204/1564228307.html
Лукашенко рассказал, за что задержали директоров сахарных заводов
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РИА Новости

Лукашенко рассказал, за что задержали директоров сахарных заводов

11:27 04.02.2020 (обновлено: 16:01 04.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 4 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, за что задержали директоров всех сахарных заводов в стране.
Ранее СМИ сообщили о том, что руководителей предприятий задержали оперативники Комитета государственной безопасности. В частности, в небе над польским Вроцлавом развернули и вернули в Гродно самолет, на борту которого якобы были два бизнесмена.

"Такого в Беларуси еще не было. Они создали в Москве "прокладку" — торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов", — сказал Лукашенко во время посещения Добрушской бумажной фабрики "Герой труда". Его слова приводит агенство Sputnik Беларусь.

Президент добавил, что в ближайшие дни КГБ подробно расскажет об этом деле. По его словам, в рамках дела "попались и с погонами люди". По информации СМИ, общее количество задержанных по "сахарному делу" может превышать десять человек.
"Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", — рассказал Лукашенко.
В Белоруссии работают четыре сахарных завода. Базирующаяся в Москве БСК сотрудничает с 40 дилерами и трейдерами на российском рынке. Ее учредители — четыре крупнейших белорусских сахарных завода: Городейский и Скидельский сахарные комбинаты, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Жабинковский сахарный завод.
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СахараАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Популярные комментарии
Кто-то может себе такое представить в России? У нас эти люди за такие схемы министрами становятся и в квартирах целые городские годовые бюджеты хранят.
4 февраля, 12:25
КМКостя Магомедов
71301013
Взяли контру.
4 февраля, 11:30
vvab6
3590006
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