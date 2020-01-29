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Белорусские СМИ сообщили о задержаниях руководителей сахарных заводов
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РИА Новости

Белорусские СМИ сообщили о задержаниях руководителей сахарных заводов

07:46 29.01.2020 (обновлено: 13:22 29.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивСклад готовой продукции на сахарном заводе
Склад готовой продукции на сахарном заводе
© РИА Новости / Виталий Тимкив
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Белорусские СМИ сообщают о задержаниях руководителей нескольких сахарных заводов, однако официального подтверждения этой информации нет, пишет Sputnik Беларусь.
В частности, сообщается, что в небе над польским Вроцлавом развернули и вернули в Гродно самолет, на борту которого якобы были гендиректор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов и руководитель Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович.
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В Комитете государственной безопасности Sputnik заявили, что не комментируют эти сообщения. Нет и официальной информации от других правоохранительных ведомств, которые могут производить задержание.
В национальной компании "Белавиа" комментировать происходящее отказались.
В Белорусской сахарной компании также не дают комментариев, а на вопрос Sputnik, правда ли, что есть задержанные из числа руководства, ответили, что такой информацией не располагают.
В Белоруссии работают четыре сахарных завода. Базирующаяся в Москве БСК сотрудничает с 40 дилерами и трейдерами на российском рынке. Ее учредители — четыре крупнейших белорусских сахарных завода: Городейский и Скидельский сахарные комбинаты, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Жабинковский сахарный завод.
На этих предприятиях Sputnik сообщили, что руководителей нет на рабочих местах.
Эксперты в области авиации отметили, что случаи, когда правоохранительные органы принимали решение развернуть самолет, чтобы задержать подозреваемого, крайне редки.
Так, эксперт в области авиационных перевозок пояснил, что если сообщения СМИ о задержании топ-менеджеров верны, то, скорее всего, это было сделано в оперативных целях.

"Я думаю, что так делают, когда нужно задержать объект и доставить на допрос очень быстро, по упрощенной схеме, не прибегая к долговременной процедуре экстрадиции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, самолет, находящейся уже над территорией другого государства, могут экстренно развернуть, заявив о технических неполадках на борту.
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БелавиаБелоруссияВ мире
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