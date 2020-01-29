Белорусские СМИ сообщили о задержаниях руководителей сахарных заводов

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Белорусские СМИ сообщают о задержаниях руководителей нескольких сахарных заводов, однако официального подтверждения этой информации нет, пишет Белорусские СМИ сообщают о задержаниях руководителей нескольких сахарных заводов, однако официального подтверждения этой информации нет, пишет Sputnik Беларусь

В частности, сообщается, что в небе над польским Вроцлавом развернули и вернули в Гродно самолет, на борту которого якобы были гендиректор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов и руководитель Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович.

В Комитете государственной безопасности Sputnik заявили, что не комментируют эти сообщения. Нет и официальной информации от других правоохранительных ведомств, которые могут производить задержание.

В национальной компании "Белавиа" комментировать происходящее отказались.

В Белорусской сахарной компании также не дают комментариев, а на вопрос Sputnik, правда ли, что есть задержанные из числа руководства, ответили, что такой информацией не располагают.

Белоруссии работают четыре сахарных завода. Базирующаяся в Москве БСК сотрудничает с 40 дилерами и трейдерами на российском рынке. Ее учредители — четыре крупнейших белорусских сахарных завода: Городейский и Скидельский сахарные комбинаты, Слуцкий сахарорафинадный комбинат и Жабинковский сахарный завод.

На этих предприятиях Sputnik сообщили, что руководителей нет на рабочих местах.

Эксперты в области авиации отметили, что случаи, когда правоохранительные органы принимали решение развернуть самолет, чтобы задержать подозреваемого, крайне редки.

Так, эксперт в области авиационных перевозок пояснил, что если сообщения СМИ о задержании топ-менеджеров верны, то, скорее всего, это было сделано в оперативных целях.

"Я думаю, что так делают, когда нужно задержать объект и доставить на допрос очень быстро, по упрощенной схеме, не прибегая к долговременной процедуре экстрадиции", — сказал собеседник агентства.