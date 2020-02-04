В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев — РИА Новости. Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе. Это, по предварительным данным, бездомные: двое мужчин и две женщины", — сказал собеседник агентства.
По его словам, рядом с телами найдена канистра с неизвестной жидкостью.
Ведется проверка.
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