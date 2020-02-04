Сотрудничество с Пакистаном не наносит ущерб Индии, заявил Мантуров

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Сотрудничество России и Сотрудничество России и Пакистана не наносит ущерб стратегическому партнеру РФ – Индии , сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

"В вопросах сотрудничества с Пакистаном наша позиция остается неизменной: мы взаимодействуем исключительно в рамках противодействия террористической угрозе в регионе. Такое сотрудничество не наносит ущерб нашему стратегическому партнеру – Индии", - сказал Мантуров.

Индия - один из крупнейших партнёров России по ВТС. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, является соглашение о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующим трансфертом технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будет поставлено РФ, а остальные 160 - собраны в Индии). В этом году Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов.

Активно идёт сотрудничество в рамках программы "Make in India", на мощностях индийского ВПК ведётся лицензионное производство российских боеприпасов, стрелкового оружия, танков Т-90 и других вооружений. Существует ряд совместных проектов, наиболее известный из них - российско-индийская крылатая ракета "Брамос".