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Сотрудничество с Пакистаном не наносит ущерб Индии, заявил Мантуров
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РИА Новости

Сотрудничество с Пакистаном не наносит ущерб Индии, заявил Мантуров

10:57 04.02.2020 (обновлено: 11:27 04.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкДенис Мантуров
Денис Мантуров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Денис Мантуров. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Сотрудничество России и Пакистана не наносит ущерб стратегическому партнеру РФ – Индии, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"В вопросах сотрудничества с Пакистаном наша позиция остается неизменной: мы взаимодействуем исключительно в рамках противодействия террористической угрозе в регионе. Такое сотрудничество не наносит ущерб нашему стратегическому партнеру – Индии", - сказал Мантуров.
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Индия - один из крупнейших партнёров России по ВТС. Наиболее значимыми контрактами, подписанными с этой страной, является соглашение о поставке систем ПВО С-400, фрегатов проекта 11356 с последующим трансфертом технологий. На завершающей стадии находятся переговоры о поставке и локализации в Индии лёгких многоцелевых вертолётов Ка-226Т (200 машин, из них 40 будет поставлено РФ, а остальные 160 - собраны в Индии). В этом году Россия одержала победу в тендере на поставку переносных зенитно-ракетных комплексов.
Активно идёт сотрудничество в рамках программы "Make in India", на мощностях индийского ВПК ведётся лицензионное производство российских боеприпасов, стрелкового оружия, танков Т-90 и других вооружений. Существует ряд совместных проектов, наиболее известный из них - российско-индийская крылатая ракета "Брамос".
Россия и Пакистан в ноябре 2014 года подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. На данный момент Москва поставила пакистанской стороне партию ударных вертолетов Ми-35. Также в 2017 году представители пакистанских властей заявляли о заинтересованности в покупке российских танков Т-90, электронного оборудования, систем ПВО.
Читайте полный текст интервью с Денисом Мантуровым >>
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Денис МантуровПакистанРоссияИндияВ мире
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