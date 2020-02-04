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Денис Мантуров: изготовление С-400 для Индии уже началось
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РИА Новости

Денис Мантуров: изготовление С-400 для Индии уже началось

11:00 04.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Россия традиционно примет участие в международной выставке вооружений Defexpo-2020, которая пройдет в Индии с 5 по 9 февраля. Накануне этого мероприятия министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в интервью обозревателю РИА Новости Алексею Паньшину рассказал о перспективах сотрудничества Москвы и Дели в области военной и гражданской авиации, техники для сухопутных войск и противовоздушной обороны, а также обозначил сроки создания некоторых новейших образцов вооружений для российской армии.
— Денис Валентинович, на выставке "Аэроиндия" в 2019 году заявлялось об интересе со стороны индийских партнеров к самолетам типа Ил-114. Ведутся ли уже предметные переговоры на этот счет?
— Индия – традиционно крупнейший партнер России в авиастроении. Это касается в первую очередь поставок различных образцов российской военной авиационной техники на индийский рынок, а также совместных производственных программ по военно-техническому сотрудничеству. Думаю, у нас хорошие перспективы налаживания взаимодействия и в сфере гражданского авиастроения. Сейчас прорабатываются оба эти направления.
В частности, обсуждается вопрос возможного российского участия в проекте создания индийского регионального турбовинтового самолета на 90 мест (RTA90-NG), который презентовала Национальная аэрокосмическая лаборатория Индии (NAL).
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И действительно, для региональных перевозок мы предлагаем нашим коллегам рассмотреть отечественный самолет Ил-114-300 с организацией сервисного обслуживания на территории Индии. С их стороны уже сформулированы требования к данному типу воздушных судов, и в прошлом году Ил-114-300 был презентован основным игрокам на рынке региональных перевозок Индии.
— Что сейчас с проектом Ка-226Т? Когда будет финализирован контракт и заработает совместное предприятие (СП)?
— К настоящему моменту нами завершена работа по формированию технического облика вертолета. Мы готовы после его согласования с индийской стороной приступить к коммерческим переговорам. Рассчитываем на заключение контракта в текущем году.
— Индия является вероятным заказчиком российского истребителя пятого поколения Су-57. Обсуждается ли эта тема с индийскими партнерами?
— Мы готовы продолжать переговоры по истребителю пятого поколения. В программе Су-57 произошло важное событие – Минобороны России разместил заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать.
— Будет ли участвовать МиГ-35 в тендере на 110 легких истребителей?
— Официально тендер пока не объявлен, но могу сказать, что российские многофункциональные истребители превосходят многих конкурентов по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам. Кроме того, нельзя забывать и об экономической целесообразности, а также о значительном уровне преемственности для индийских ВВС, которые успешно эксплуатируют технику российского производства на протяжении более 50 лет. Решение, конечно, будет принимать индийская сторона, но я убежден, что Россия – лучший поставщик современных боевых самолетов для Индии.
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— Началось ли производство С-400 для Индии? Когда Индия полностью расплатится за этот контракт?
— Концерн ВКО "Алмаз-Антей" приступил к изготовлению системы С-400 для Индии, и Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом. В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии.
— Планируется ли создавать СП, подобное Брамосу, учитывая успешный опыт? Если да, то в какой сфере?
— Я бы сказал, что СП как формат международных экономических связей – это мировой тренд, а для нас это регулярная практика – российские и индийские предприятия создают СП по разным направлениям, исходя из потребности в решении конкретных задач. Больше всего совместных предприятий сейчас создается в сфере послепродажного обслуживания техники. Российские и индийские компании сейчас уделяют большое внимание послепродажному обслуживанию вооружений и военной техники, эксплуатируемой в Индии. Для каждого конкретного вида оборудования и услуги мы подбираем лучший формат сервисного обслуживания – локализация производства в Индии или поставка в быстром режиме.
— Правда ли что Индия планирует закупить 464 российских танка и если да, то о каких именно машинах идет речь и на какой стадии находится эта работа? Какую еще бронетехнику Россия может поставить Индии?
— В 2019 году с индийской стороной подписан контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года, и, как мы знаем, Совет оборонных закупок одобрил производство 464 танков этой модели. Кроме того, индийской стороне делались предложения по поставкам и организации совместного производства современной техники: БТР-82А, БМП-3, самоходной противотанковой пушки Спрут СДМ1.
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Также мы предлагаем совместную разработку перспективной БМП, в том числе с представленным на выставке боевым модулем с 57-миллиметровой пушкой разработки АО "ЦНИИ "Буревестник".
— Индия сотрудничает с США и Францией, которые поставляют ключевые вооружения также и для ВВС и подводного флота Пакистана. Как вы считаете, может ли эта ситуация измениться?
— В вопросах сотрудничества с Пакистаном наша позиция остается неизменной: мы взаимодействуем исключительно в рамках противодействия террористической угрозе в регионе. Такое сотрудничество не наносит ущерб нашему стратегическому партнеру – Индии.
— Теперь немного о нашей армии, если позволите. Когда первые серийные танки "Армата" поступят в войска? Когда завершатся их госиспытания?
— Государственные испытания танка "Армата" планируется завершить уже в 2020 году. По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части.
Стоит отметить, что 2020 год особенный для отечественного танкостроения – мы празднуем 100-летие отрасли. В 1920 году вышел на испытания первый советский танк "Борец за свободу тов. Ленин". Особенно символично празднование юбилея в этом году, когда будут завершены испытания "Арматы" — праправнука первого советского танка.
— Наряду с "Арматой" есть еще два перспективных проекта – "Курганец-25" и "Бумеранг". Когда машины на этих платформах начнут поступать в Сухопутные войска? На какой стадии их испытания?
— Сроки поставки техники в Сухопутные войска определит Минобороны России, когда будут результаты проводимых государственных испытаний. Предварительно могу сказать, что испытания "Курганец-25" и "Бумеранга" планируется завершить в 2022 году.
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— КБП им. Шипунова ведет разработку комплекса управляемого вооружения "Булат". Еще одна их разработка в области ПВО – "Панцирь-СМ". Когда планируется начать поставки этих систем в войска?
— Комплекс управляемого вооружения "Булат" разрабатывается в рамках работ по созданию перспективного боевого модуля "Эпоха". Завершение работ по созданию комплекса ПВО "Панцирь-СМ" запланировано на 2021 год. В обоих случаях пока рано говорить о конкретных сроках поставки в войска – их по результатам разработки определит Минобороны России.
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Денис МантуровРоссияИндияИнтервью - Авторы
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