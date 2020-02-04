Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T10:55+0300
https://ria.ru/20200204/1564226129.html
Против жителя Волгограда, избившего врача и медсестру, возбудили дело
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

Против жителя Волгограда, избившего врача и медсестру, возбудили дело

10:55 04.02.2020
2473
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Полиция. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 4 фев - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело против жителя Волгограда, который избил врача и медсестру в перинатальном центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, 30 декабря 2019 года в Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2 обратилась за медицинской помощью 23-летняя беременная женщина, врачи ее осмотрели и предложили остаться в больнице, но девушка позвонила своему гражданскому мужу и попросила ее забрать. Как отмечает полиция, мужчина, приехав в перинатальный центр, устроил скандал, ударил доктора и 64-летнюю медсестру.
Автомобиль Следственного комитета России
1 февраля, 12:39
Житель Башкирии избил беременную женщину-врача в больнице
"Дознаватели отдела полиции №6 (Советский район) управления МВД России по городу Волгоград возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего волгоградца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои", - сообщили в полиции.
По словам собеседника агентства, в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
Молоточек судьи
18 ноября 2019, 15:52
Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, избившему врачей скорой помощи
17020122
Обсудить 0
МВД РФВолгоградРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Медицинская сестра в больничной палате
Врач рассказал о состоянии девушки, которую подожгли в Пермском крае
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В Липецкой области две восьмиклассницы жестоко избили шестиклассницу
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ, где разработали препарат Триазавирин
В Китае начались испытания российского препарата от коронавируса
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Ставрополье женщина родила сына и зарезала его ножницами
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Находящийся в Ухане россиянин рассказал о ситуации с коронавирусом
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Знак красного креста у здания Краевой клинической инфекционной больницы в Чите
Минздрав готовится к возможному распространению коронавируса
Слитки золота
Российский турист пытался вывезти в Китай 20 слитков золота
Покупатель в отделе алкогольной продукции
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Нижегородской области
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Шакира и Дженнифер Лопес во время выступления
Выступление Лопес и Шакиры на "Супер-кубке" вызвало споры в сети
Дмитрий Захарченко
Адвокат раскрыл подробности драки экс-полковника Захарченко в колонии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния