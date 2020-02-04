Против жителя Волгограда, избившего врача и медсестру, возбудили дело

ВОЛГОГРАД, 4 фев - РИА Новости. Полицейские возбудили уголовное дело против жителя Волгограда, который избил врача и медсестру в перинатальном центре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, 30 декабря 2019 года в Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2 обратилась за медицинской помощью 23-летняя беременная женщина, врачи ее осмотрели и предложили остаться в больнице, но девушка позвонила своему гражданскому мужу и попросила ее забрать. Как отмечает полиция, мужчина, приехав в перинатальный центр, устроил скандал, ударил доктора и 64-летнюю медсестру.
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"Дознаватели отдела полиции №6 (Советский район) управления МВД России по городу Волгоград возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего волгоградца. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои", - сообщили в полиции.
По словам собеседника агентства, в отношении мужчины избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.
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