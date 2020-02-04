Против жителя Волгограда, избившего врача и медсестру, возбудили дело

По информации ведомства, 30 декабря 2019 года в Волгоградский областной клинический перинатальный центр №2 обратилась за медицинской помощью 23-летняя беременная женщина, врачи ее осмотрели и предложили остаться в больнице, но девушка позвонила своему гражданскому мужу и попросила ее забрать. Как отмечает полиция, мужчина, приехав в перинатальный центр, устроил скандал, ударил доктора и 64-летнюю медсестру.