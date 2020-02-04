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Россия и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С
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РИА Новости

Россия и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С

10:39 04.02.2020 (обновлено: 11:26 04.02.2020)
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© AP Photo / Channi AnandТанк Т-90 индийской армии
Танк Т-90 индийской армии
© AP Photo / Channi Anand
Танк Т-90 индийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия и Индия подписали контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"В 2019 году с индийской стороной подписан контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года и, как мы знаем, Совет оборонных закупок одобрил производство 464 танков этой модели. Кроме того, индийской стороне делались предложения по поставкам и организации совместного производства современной техники: БТР-82А, БМП-3, самоходной противотанковой пушки Спрут СДМ1", - сказал Мантуров.
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В апреле 2019 года в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству РИА Новости сообщали, что Россия готова продлить лицензию на производство танков типа Т-90 в Индии в связи с решением этой страны дополнительно закупить танки. Лицензия на производство 1000 Т-90С была передана Индии в 2001 году. Ранее Россия уже продляла лицензию и выражала готовность удовлетворить любое предложение по поставкам танков или их производству в Индии.
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