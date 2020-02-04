Россия и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С

"В 2019 году с индийской стороной подписан контракт на продление программы лицензионного производства танков Т-90С до 2028 года и, как мы знаем, Совет оборонных закупок одобрил производство 464 танков этой модели. Кроме того, индийской стороне делались предложения по поставкам и организации совместного производства современной техники: БТР-82А, БМП-3, самоходной противотанковой пушки Спрут СДМ1", - сказал Мантуров.

В апреле 2019 года в Федеральной службе РФ по военно-техническому сотрудничеству РИА Новости сообщали, что Россия готова продлить лицензию на производство танков типа Т-90 в Индии в связи с решением этой страны дополнительно закупить танки. Лицензия на производство 1000 Т-90С была передана Индии в 2001 году. Ранее Россия уже продляла лицензию и выражала готовность удовлетворить любое предложение по поставкам танков или их производству в Индии.