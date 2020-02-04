В Петербурге суды эвакуировали из-за писем о минировании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Восемь районных суда Восемь районных суда Петербурга эвакуируются после получения писем о "минировании", в них также перечислены школы и детсады, которым якобы есть угроза, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

"Петродворцовый, Красногвардейский, Василеоостровский, Сестрорецкий и Приморский, Смольнинский, Колпинский, Ленинский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.

Из приложенного скрина видно, что письмо отправлено с сервера, который впервые использовался в понедельник. Всего в электронных сообщениях о "минировании" упоминаются около 200 детских садов, школ и гимназий Петербурга.

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.