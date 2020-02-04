Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T10:18+0300
https://ria.ru/20200204/1564224510.html
В Петербурге суды эвакуировали из-за писем о минировании
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

В Петербурге суды эвакуировали из-за писем о минировании

10:18 04.02.2020
404
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев - РИА Новости. Восемь районных суда Петербурга эвакуируются после получения писем о "минировании", в них также перечислены школы и детсады, которым якобы есть угроза, сообщает объединённая пресс-служба судов города.
"Петродворцовый, Красногвардейский, Василеоостровский, Сестрорецкий и Приморский, Смольнинский, Колпинский, Ленинский районные суды эвакуируются", - говорится в сообщении объединённой пресс-службы судов.
Полицейский
3 февраля, 13:04
Московскую консерваторию проверяют из-за сообщения о минировании
Из приложенного скрина видно, что письмо отправлено с сервера, который впервые использовался в понедельник. Всего в электронных сообщениях о "минировании" упоминаются около 200 детских садов, школ и гимназий Петербурга.
Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады. Счет эвакуированных идет на тысячи. Все угрозы оказались ложными.
Недавно ФСБ вычислила, откуда тысячами рассылаются сообщения о "минировании": сначала это был интернет-сервис в Нидерландах, затем другой, из Швейцарии. Генпрокуратура и Роскомнадзор начали блокировать доступ к ним с территории России, однако полностью остановить волну пока не удается.
Программирование
31 января, 23:37
ProtonMail передаст России данные рассылавших письма о "минировании"
050022
Обсудить 0
РоскомнадзорФСБ РФРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник полиции со служебной собакой
В Петербурге "заминировали" шесть районных судов
Архангельск
Министром образования Поморья стал ветеран Вооруженных сил
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пьяный подполковник полиции устроил ДТП в Нижегородской области
Пассажиры на таможенном контроле
Роспотребнадзор оценил принятые Китаем меры против коронавируса
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
В ННГУ для китайских студентов продлили зимние каникулы
Павильон Роскосмоса
"Роскосмос" не планировал участвовать в Singapore Airshow
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров, прибывших в международный аэропорт Краснодар
Роспотребнадзор не выявил новых случаев заболевания коронавирусом
Крымская школа
Из учебников истории Крыма изъяли главу о коллаборационизме в войну
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после смерти мужчины из-за гололеда в Кирове
Сотрудники полиции в Греции
СМИ: на острове Лесбос после беспорядков задержали 40 мигрантов
Снег в Крыму
Синоптики предупредили крымчан о морозах до 15 градусов
Нефтепровод Дружба в Гомельской области
Россия и Белоруссия синхронизировали ремонт на нефтепроводе "Дружба"
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве суды вновь эвакуируют из-за сообщений о минировании
Виды Венеции
АТОР: в Венеции запустят автоматизированную систему контроля турпотока
Праздничный стол
В Архангельской области жена убила мужа, раскритиковавшего ее еду
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния