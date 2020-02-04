"Победа" опровергла информацию о выкатывании самолета с ВПП в Уфе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Информация о выкатывании самолета лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейсом Уфа-Москва за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Информация о выкатывании самолета лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рейсом Уфа-Москва за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Уфы не соответствует действительности, сообщили журналистам в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в пресс-службе международного аэропорта "Уфа" сообщили РИА Новости, что самолет авиакомпании "Победа" рейсом Уфа – Внуково при выруливании на старт в уфимском аэропорту выкатился за пределы взлетной полосы, пострадавших нет.

"При выполнении рейса DP436 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Уфы самолет после начала движения на минимальной скорости сместился в правую сторону без схода с искусственного покрытия", - подчеркнули в пресс-службе авиакомпании.

Там добавили, что самолет отбуксирован на стоянку, после проведения стандартного технического регламента он вылетит в Москву.