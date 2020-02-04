РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Такой пункт включен в рабочую версию проекта федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", разрабатываемого Минюстом при участии Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что сейчас коллекторы обязаны в начале разговора с должниками называть фамилию, имя и отчество. В соответствии с изменениями они будут называть только имя и идентификационный номер, присвоенный им работодателем.
Как пояснил РБК представитель Минюста, инициатива направлена на защиту персональных данных сотрудников и должна защитить их от агрессии должников.
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