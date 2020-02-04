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https://ria.ru/20200204/1564223178.html
РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
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РИА Новости

РБК: Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

09:40 04.02.2020 (обновлено: 12:03 04.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Коллекторы и сотрудники банков смогут не представляться в разговоре с должниками и называть только свои цифровые идентификаторы, сообщает РБК со ссылкой на документ.
Такой пункт включен в рабочую версию проекта федерального закона "О деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц", разрабатываемого Минюстом при участии Федеральной службы судебных приставов.
Отмечается, что сейчас коллекторы обязаны в начале разговора с должниками называть фамилию, имя и отчество. В соответствии с изменениями они будут называть только имя и идентификационный номер, присвоенный им работодателем.
Как пояснил РБК представитель Минюста, инициатива направлена на защиту персональных данных сотрудников и должна защитить их от агрессии должников.
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МинюстФедеральная служба судебных приставов РФОбщество
Популярные комментарии
запретить коллекторство, приравнять к вымогательству, до 10 лет строгого. Чтоб банки начинали включать мозг - кому давать и на каких условиях. Совсем не хотят работать. Да и не умеют...
4 февраля, 09:58
Valery Petrov
18900005
Сам никому и ничего не должен (и не был должен), но с агрессией и хамством со стороны коллекторов сталкиваться довелось!
4 февраля, 09:43
Harahalex37
12200401
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