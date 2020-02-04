Россия может принять участие в разработке индийского самолета

"Обсуждается вопрос возможного российского участия в проекте создания индийского регионального турбовинтового самолета на 90 мест (RTA90-NG), который презентовала Национальная аэрокосмическая лаборатория Индии (NAL)", - сказал Мантуров.

По данным NAL, общая потребность в RTA90-NG на индийском рынке составит около 250-300 единиц как для турбовинтового, так и для турбовентиляторного варианта.