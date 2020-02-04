Россия может принять участие в разработке индийского самолета

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия может принять участие в разработке индийского регионального пассажирского самолета на 90 мест, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Обсуждается вопрос возможного российского участия в проекте создания индийского регионального турбовинтового самолета на 90 мест (RTA90-NG), который презентовала Национальная аэрокосмическая лаборатория Индии (NAL)", - сказал Мантуров.
Индия работает над созданием своего 90-местного самолета. По планам разработчиков, RTA90-NG будет иметь как турбовинтовой, так и турбовентиляторный вариант. NAL предложила построить в общей сложности семь моделей в различной конфигурации с различными двигателями и ведет переговоры с мировыми производителями двигателей, такими как Pratt & Whitney и General Electric, а также с фирмами авионики, такими как Rockwell Collins и Diehl Aerospace, о поставке готовых критических компонентов для программы.
По данным NAL, общая потребность в RTA90-NG на индийском рынке составит около 250-300 единиц как для турбовинтового, так и для турбовентиляторного варианта.