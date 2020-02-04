Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T11:20+0300
https://ria.ru/20200204/1564223006.html
Россия может принять участие в разработке индийского самолета
https://cdn24.img.ria.ru/images/155735/65/1557356577_0:85:1606:988_1036x0_80_0_0_a525d2df964810e026d987062afe20d9.jpg
РИА Новости

Россия может принять участие в разработке индийского самолета

09:37 04.02.2020 (обновлено: 11:20 04.02.2020)
368
© РИА Новости / Нина ЗотинаПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия может принять участие в разработке индийского регионального пассажирского самолета на 90 мест, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Обсуждается вопрос возможного российского участия в проекте создания индийского регионального турбовинтового самолета на 90 мест (RTA90-NG), который презентовала Национальная аэрокосмическая лаборатория Индии (NAL)", - сказал Мантуров.
Индия работает над созданием своего 90-местного самолета. По планам разработчиков, RTA90-NG будет иметь как турбовинтовой, так и турбовентиляторный вариант. NAL предложила построить в общей сложности семь моделей в различной конфигурации с различными двигателями и ведет переговоры с мировыми производителями двигателей, такими как Pratt & Whitney и General Electric, а также с фирмами авионики, такими как Rockwell Collins и Diehl Aerospace, о поставке готовых критических компонентов для программы.
По данным NAL, общая потребность в RTA90-NG на индийском рынке составит около 250-300 единиц как для турбовинтового, так и для турбовентиляторного варианта.
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане
31 января, 08:00
"Она внутри ордера!" Чего экипажи авианосцев США боятся больше всего
Читайте полный текст интервью с Денисом Мантуровым >>
821004
Обсудить 1
Денис МантуровРоссияИндияЭкономика
Рекомендуем
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Россия готова создать с Индией истребитель пятого поколения
Танк Т-14 Армата
Госиспытания танка "Армата" планируют завершить в 2020 году
Двигатель для автомобиля высшего класса ФГУП НАМИ, предназначенный для проекта Кортеж
Прототип авиадвигателя "Кортежа" испытают на самолете
Танк Т-90 индийской армии
Россия и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С
Боевая машина пехоты БМП-3
Россия предложила Индии создать перспективную БМП с 57-мм пушкой
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе Курганец-25
Мантуров назвал сроки госиспытаний "Курганец-25" и "Бумеранг"
Денис Мантуров
Сотрудничество с Пакистаном не наносит ущерб Индии, заявил Мантуров
Ялтинская конференция
Британский эксперт дал оценку Ялтинской конференции
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Китай потребовал от местных авиакомпаний не прерывать авиасообщение
Пассажиры в международном аэропорту Владивостока
"Уральские авиалинии" объяснили отказ вывозить из Китая граждан СНГ
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
Эксперт прокомментировал заявления Киева о новых исках против России
Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму
Россия начала производство комплексов С-400 для Индии
Украина. Хроника огненных лет: обстрелы Горловки
Опубликовано фото полковника ВСУ, разыскиваемого за обстрел Горловки
Американские доллары
Рекордный спрос: инвесторы раскупили российский госдолг
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния