Россия готова создать с Индией истребитель пятого поколения

"Мы готовы продолжать переговоры по истребителю пятого поколения. В программе Су-57 произошло важное событие – Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать", - сказал Мантуров.