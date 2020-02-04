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Новое оружие России
2020-02-04T11:26+0300
https://ria.ru/20200204/1564222444.html
Россия готова создать с Индией истребитель пятого поколения
https://cdn23.img.ria.ru/images/155838/44/1558384401_0:31:1404:821_1036x0_80_0_0_2bfb2c9bd8294d8b32699d606644dd6e.jpg
РИА Новости

Россия готова создать с Индией истребитель пятого поколения

09:20 04.02.2020 (обновлено: 11:26 04.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкРоссийские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Россия готова создавать с Индией истребитель пятого поколения, позитивным сигналом к активизации этой работы может стать контракт с Минобороны России на закупку Су-57, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Мы готовы продолжать переговоры по истребителю пятого поколения. В программе Су-57 произошло важное событие – Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать", - сказал Мантуров.
Первый серийный истребитель пятого поколения Су-57
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Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал в интервью РИА Новости, что проект совместной российско-индийской разработки самолета пятого поколения (FGFA) заморожен, однако есть возможность вернуться к диалогу по данной тематике.
FGFA - часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics.
Читайте полный текст интервью с Денисом Мантуровым >>
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Новое оружие РоссииСу-57Денис МантуровРоссияИндия
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