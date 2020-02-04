Россия готова создать с Индией истребитель пятого поколения

"Мы готовы продолжать переговоры по истребителю пятого поколения. В программе Су-57 произошло важное событие – Минобороны России разместило заказ на 76 истребителей. Полагаю, что для наших индийских партнеров это позитивный сигнал, ну а конкретные форматы сотрудничества будем обсуждать", - сказал Мантуров.
30 декабря 2019, 03:45Новое оружие РоссииГлава ОАК рассказал о разработке новых видов вооружения для Су-57
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев сообщал в интервью РИА Новости, что проект совместной российско-индийской разработки самолета пятого поколения (FGFA) заморожен, однако есть возможность вернуться к диалогу по данной тематике.
FGFA - часть проводимой нынешним индийским правительством политики Make in India. С российской стороны разработчиком выступает ОКБ имени Сухого, с индийской — компания Hindustan Aeronautics.