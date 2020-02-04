В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
"Видимо, их воодушевило, что некоторые ранние решения были явно ангажированы Западом и ничем не оправданы. Наверно, Киев думает, что так будет всегда", — сказал он в комментарии RT.
По словам Джабарова, Украина, проводя такой внешнеполитический курс, рискует потерять Россию как торгово-экономического партнера.
Сенатор назвал поведение Киева "путем в никуда", отметив, что нынешнее украинское правительство вряд ли дождется разрешения новых споров в европейских судах.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды. По словам чиновника, Киев думает над обоснованностью и возможностью "подачи еще одного-двух исков в ближайшее время".
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