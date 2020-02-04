Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T09:33+0300
https://ria.ru/20200204/1564222225.html
В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России
https://cdn22.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:21:3028:1724_1036x0_80_0_0_189cd588298310b65ee9295edad7bc61.jpg
РИА Новости

В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России

09:17 04.02.2020 (обновлено: 09:33 04.02.2020)
20965
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

"Видимо, их воодушевило, что некоторые ранние решения были явно ангажированы Западом и ничем не оправданы. Наверно, Киев думает, что так будет всегда", — сказал он в комментарии RT.

По словам Джабарова, Украина, проводя такой внешнеполитический курс, рискует потерять Россию как торгово-экономического партнера.
Сенатор назвал поведение Киева "путем в никуда", отметив, что нынешнее украинское правительство вряд ли дождется разрешения новых споров в европейских судах.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды. По словам чиновника, Киев думает над обоснованностью и возможностью "подачи еще одного-двух исков в ближайшее время".
В. Зеленский
24 января, 23:45
Зеленский заявил о "шраме" в отношениях Украины и России
3629223781
Обсудить 3
Денис МалюськаВладимир ДжабаровСовет Федерации РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Так оно так и есть всегда,и похоже так и будет.Надо было с самого начала "бить по рукам"пакостникам.Так у нас же власть самая толерантная власть в мире.Только уже и щёк не осталось,чтоб подставлять.
4 февраля, 11:57
Галина Ковалева
1500102
Ну раз заплатили то и дальше будем платить,чего стесняться если бабло дают по любому поводу.
4 февраля, 18:27
mamkin.vladimir2014
1200301
Рекомендуем
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о готовности Минска покупать нефть по мировым ценам
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Фрагменты труб для строительства газопровода Северный поток-2 в окрестностях города Любмин
СМИ узнали о плане США расширить санкции против "Северного потока — 2"
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
Украинские военные в Донецкой области
На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
"Газовый армагеддон" для США: Bank of America вынес приговор СПГ
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Крымские татары назвали позицию Эрдогана лишенной логики
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович
МИД Польши объявил о своей победе в "историческом споре" с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев
Встреча лидеров нормандской четверки
Посол Франции на Украине заявил о провале попытки изолировать Россию
Зона паспортного контроля
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
Главный редактор RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и "Би-би-си"
Здание Международного суда ООН в Гааге
Украина готовит новые иски против России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06В России могут ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28В ФПИ рассказали о ходе создания человека-амфибии
03:23"Маленький принц" и "1984" попали в читательский топ десятилетия
03:19В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Лента новостейМолния