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Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии
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РИА Новости

Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии

09:15 04.02.2020 (обновлено: 11:26 04.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российский новый истребитель МиГ-35, который заявлен для участия в индийском тендере, превосходит конкурентов по многим параметрам, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Официально тендер пока не объявлен, но могу сказать, что российские многофункциональные истребители превосходят многих конкурентов по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам", - сказал Мантуров.
Кроме того, отметил он, нельзя забывать и об экономической целесообразности, а также о значительном уровне преемственности для индийских ВВС, которые успешно эксплуатируют технику российского производства на протяжении более 50 лет.
"Решение, конечно, будет принимать индийская сторона, но я убежден, что Россия – лучший поставщик современных боевых самолетов для Индии", - сказал глава Минпромторга.
Илья Тарасенко - генеральный директор корпорации МиГ
31 января, 00:14
Источник: главой "Сухого" может стать гендиректор "МиГ" Тарасенко
Ранее генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко в интервью РИА Новости сообщил, что истребитель МиГ-35 находится в списке основных претендентов на победу в индийском тендере.
Ранее в "МиГ" заявляли, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, который будет участвовать в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов. Презентация МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситхараман прошла на полях авиасалона Aero India-2019 в Бангалоре.
МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.
На форуме "Армия-2018" Минобороны РФ и компания "МиГ" подписали контракт на поставку до 2023 года шести новейших легких истребителей МиГ-35. Это первый контракт на поставку данного типа самолетов. В рамках соглашения военное ведомство получит самолеты в модификациях "УБ" и "С".
Читайте полный текст интервью с Денисом Мантуровым >>
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Илья ТарасенкоМИГ-29КВВС ИндииДенис МантуровМиГ-29МиГ-35Министерство промышленности и торговли РФМоскваНью-ДелиМосковская областьЭкономика
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