Мантуров назвал лучшего поставщика боевых самолетов для Индии

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Российский новый истребитель МиГ-35, который заявлен для участия в индийском тендере, превосходит конкурентов по многим параметрам, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Российский новый истребитель МиГ-35, который заявлен для участия в индийском тендере, превосходит конкурентов по многим параметрам, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

"Официально тендер пока не объявлен, но могу сказать, что российские многофункциональные истребители превосходят многих конкурентов по летно-техническим характеристикам и боевым свойствам", - сказал Мантуров.

Кроме того, отметил он, нельзя забывать и об экономической целесообразности, а также о значительном уровне преемственности для индийских ВВС, которые успешно эксплуатируют технику российского производства на протяжении более 50 лет.

"Решение, конечно, будет принимать индийская сторона, но я убежден, что Россия – лучший поставщик современных боевых самолетов для Индии", - сказал глава Минпромторга.

Ранее генеральный директор российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко в интервью РИА Новости сообщил, что истребитель МиГ-35 находится в списке основных претендентов на победу в индийском тендере.

Ранее в "МиГ" заявляли, что новейший российский легкий истребитель МиГ-35, который будет участвовать в тендере ВВС Индии на закупку 110 самолетов такого класса, обойдется Нью-Дели на 20% дешевле зарубежных аналогов. Презентация МиГ-35 министру обороны Индии Нирмале Ситхараман прошла на полях авиасалона Aero India-2019 в Бангалоре.

МиГ-35 — новейший многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января 2017 года, а на следующий день в Подмосковье прошла международная презентация самолета.