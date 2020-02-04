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Новое оружие России
2020-02-04T11:26+0300
https://ria.ru/20200204/1564221999.html
Госиспытания танка "Армата" планируют завершить в 2020 году
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РИА Новости

Госиспытания танка "Армата" планируют завершить в 2020 году

09:06 04.02.2020 (обновлено: 11:26 04.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТанк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 Армата
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Танк Т-14 "Армата". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Государственные испытания танка на платформе "Армата" планируется завершить в этом году, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Государственные испытания танка "Армата" планируется завершить уже в 2020 году. По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части", - сказал Мантуров.
Он отметил, что 2020 год особенный для отечественного танкостроения – В России празднуют 100-летие отрасли. "В 1920 году вышел на испытания первый советский танк "Борец за свободу тов. Ленин". Особенно символично празднование юбилея в этом году, когда будут завершены испытания "Арматы" - праправнука первого советского танка", - добавил министр.
Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе "Армата".
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Т-14 "Армата", единственный в мире танк третьего послевоенного поколения, приступит в этом году к государственным испытаниям. Танк предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.
Читайте полный текст интервью с Денисом Мантуровым >>
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Новое оружие РоссииТ-14АрматаДенис МантуровРоссия
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