Госиспытания танка "Армата" планируют завершить в 2020 году

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Государственные испытания танка на платформе Государственные испытания танка на платформе "Армата" планируется завершить в этом году, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Государственные испытания танка "Армата" планируется завершить уже в 2020 году. По результатам испытаний Минобороны России определит сроки поставки серийно выпускаемой техники в войсковые части", - сказал Мантуров.

Он отметил, что 2020 год особенный для отечественного танкостроения – В России празднуют 100-летие отрасли. "В 1920 году вышел на испытания первый советский танк "Борец за свободу тов. Ленин". Особенно символично празднование юбилея в этом году, когда будут завершены испытания "Арматы" - праправнука первого советского танка", - добавил министр.

Ранее замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщал, что завершены предварительные испытания танка Т-14 и боевой машины пехоты Т-15 на платформе "Армата".