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Новое оружие России
2020-02-04T11:26+0300
https://ria.ru/20200204/1564221728.html
Мантуров назвал сроки госиспытаний "Курганец-25" и "Бумеранг"
https://cdn22.img.ria.ru/images/151820/91/1518209150_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_ecd1e404a1f9af08549436d1cc2c3296.jpg
РИА Новости

Мантуров назвал сроки госиспытаний "Курганец-25" и "Бумеранг"

08:54 04.02.2020 (обновлено: 11:26 04.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБоевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25"
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе Курганец-25
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Боевая машина пехоты на гусеничной платформе "Курганец-25". Архивное фото
МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Государственные испытания перспективных боевых машин "Курганец-25" и "Бумеранг" планируется завершить в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.
"Сроки поставки техники в сухопутные войска определит Минобороны России, когда будут результаты проводимых государственных испытаний. Предварительно могу сказать, что испытания "Курганец-25" и "Бумеранга" планируется завершить в 2022 году", - сказал Мантуров.
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При создании новой машины учитываются наработки по предыдущим проектам Курганмашзавода - БМП-1, БМП-2 и БМП-3. Проектный вес машины проекта "Курганец-25" не превышает 25 тонн. Двигатель и трансмиссия машины располагаются в ее передней части. Они будут сдвинуты вправо для улучшения компоновки и повышения живучести БМП. Десант покидает боевую машину сзади. Максимальное число десантников ─ восемь человек в полной выкладке.
Колесная боевая платформа "Бумеранг" предназначена для транспортировки мотострелкового отделения и поддержки огнем в ходе боя. Она обеспечивает ведение всех видов боевых действий мотострелковым отделением, подавление пехоты противника, борьбу с равными себе бронемашинами, поражение танков и боевых вертолетов, защиту экипажа и десанта от огня стрелкового оружия, осколков снарядов.
Читайте полный текст интервью с Денисом Мантуровым >>
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Новое оружие РоссииБТР "Бумеранг"Курганец-25Денис МантуровРоссияБезопасность
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