Мантуров назвал сроки госиспытаний "Курганец-25" и "Бумеранг"

МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Государственные испытания перспективных боевых машин Государственные испытания перспективных боевых машин "Курганец-25" "Бумеранг" планируется завершить в 2022 году, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Сроки поставки техники в сухопутные войска определит Минобороны России, когда будут результаты проводимых государственных испытаний. Предварительно могу сказать, что испытания "Курганец-25" и "Бумеранга" планируется завершить в 2022 году", - сказал Мантуров.

При создании новой машины учитываются наработки по предыдущим проектам Курганмашзавода - БМП-1, БМП-2 и БМП-3. Проектный вес машины проекта "Курганец-25" не превышает 25 тонн. Двигатель и трансмиссия машины располагаются в ее передней части. Они будут сдвинуты вправо для улучшения компоновки и повышения живучести БМП. Десант покидает боевую машину сзади. Максимальное число десантников ─ восемь человек в полной выкладке.