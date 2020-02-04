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Казахстан не видит необходимости усиливать контроль границы с Россией
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РИА Новости

Казахстан не видит необходимости усиливать контроль границы с Россией

08:50 04.02.2020 (обновлено: 17:42 04.02.2020)
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкКПП на российско-казахстанской границе
КПП на российско-казахстанской границе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
КПП на российско-казахстанской границе. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 4 фев - РИА Новости. Вводить усиленный санитарный контроль на границах Казахстана с Россией и Киргизией из-за коронавируса нет необходимости, заявил глава министерства здравоохранения республики Елжан Биртанов.
Он пояснил, что согласно нормам ЕАЭС Казахстан не контролирует границу с Киргизией и Россией, страны осуществляют контроль по внешним границам союза и обмениваются информацией друг с другом.
"Там только есть пограничники. Кыргызстан и РФ не относятся к неблагополучным странам (по коронавирусу - ред.), поэтому необходимости проводить усиленный санитарный контроль нет", - сказал Биртанов журналистам.
Вместе с тем он заявил, что на пограничные пункты с Россией и Киргизией направлены дополнительно санитарные специалисты, но в проверке тепловизорами нет необходимости. "Мы увидим, что (человек) пересек границу, мы будем наблюдать его на дому. Все, кто пересекает госграницу, в том числе РФ и Кыргызстан, они мониторятся. Нам важнее мониторить человека на дому, чем на границе, потому что на границе он может быть больной, но с нормальной температурой", - отметил Биртанов.
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В конце января из-за коронавируса министерство здравоохранения Казахстана ввело усиленный санитарно-пропускной контроль на всех пунктах пропуска госграницы, не только с КНР, но и со всеми другими государствами. Прежде всего, это все аэропорты, где осуществляются международные рейсы, а также железнодорожные, автомобильные и морские границы республики.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Число заразившихся коронавирусом в Китае уже превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб.
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