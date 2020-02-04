Казахстан не видит необходимости усиливать контроль границы с Россией

НУР-СУЛТАН, 4 фев - РИА Новости. Вводить усиленный санитарный контроль на границах Вводить усиленный санитарный контроль на границах Казахстана с Россией и Киргизией из-за коронавируса нет необходимости, заявил глава министерства здравоохранения республики Елжан Биртанов.

Он пояснил, что согласно нормам ЕАЭС Казахстан не контролирует границу с Киргизией и Россией, страны осуществляют контроль по внешним границам союза и обмениваются информацией друг с другом.

"Там только есть пограничники. Кыргызстан и РФ не относятся к неблагополучным странам (по коронавирусу - ред.), поэтому необходимости проводить усиленный санитарный контроль нет", - сказал Биртанов журналистам.

Вместе с тем он заявил, что на пограничные пункты с Россией и Киргизией направлены дополнительно санитарные специалисты, но в проверке тепловизорами нет необходимости. "Мы увидим, что (человек) пересек границу, мы будем наблюдать его на дому. Все, кто пересекает госграницу, в том числе РФ и Кыргызстан, они мониторятся. Нам важнее мониторить человека на дому, чем на границе, потому что на границе он может быть больной, но с нормальной температурой", - отметил Биртанов.

В конце января из-за коронавируса министерство здравоохранения Казахстана ввело усиленный санитарно-пропускной контроль на всех пунктах пропуска госграницы, не только с КНР, но и со всеми другими государствами. Прежде всего, это все аэропорты, где осуществляются международные рейсы, а также железнодорожные, автомобильные и морские границы республики.