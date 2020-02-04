Суд отложил рассмотрение иска банка "Восточный" к Evison и Калви

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Амурской области во вторник отложил до 3 марта рассмотрение иска банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, на 8,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Соответчиком по делу выступает старший партнер фонда Майкл Калви, иск заявлен о взыскании убытков с прежнего мажоритарного акционера банка - Evison - и бывшего председателя совета директоров банка и связан с искажением финансовой отчетности.
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С ходатайством об отложении судебного заседания во вторник выступил истец, обосновав это необходимостью подготовить отзыв на представленную в январе позицию Evison по иску. "В связи с ходатайством истца и необходимостью получить ответ об извещении второго ответчика Майкла Калви, судебное заседание откладывается до 3 марта", - объявила судья.
Арбитражный суд в Благовещенске в настоящее время рассматривает другой крупный иск "Восточного" к тем же соответчиками – о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков. Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритария "Восточного" Evison Holdings Ltd - 41,6%.
Компания Аветисяна в 2019 году после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.
Параллельно идет арбитражное разбирательство, в рамках которого Baring потерял контроль в "Восточном" - Evison по решению суда Амурской области исполнила опцион на продажу компании "Финвижн" Аветисяна 9,99% акций банка.