Суд отложил рассмотрение иска банка "Восточный" к Evison и Калви

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 фев - РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Амурской области во вторник отложил до 3 марта рассмотрение иска банка "Восточный", мажоритарным акционером которого является "Финвижн" Артема Аветисяна, на 8,8 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Соответчиком по делу выступает старший партнер фонда Майкл Калви , иск заявлен о взыскании убытков с прежнего мажоритарного акционера банка - Evison - и бывшего председателя совета директоров банка и связан с искажением финансовой отчетности.

С ходатайством об отложении судебного заседания во вторник выступил истец, обосновав это необходимостью подготовить отзыв на представленную в январе позицию Evison по иску. "В связи с ходатайством истца и необходимостью получить ответ об извещении второго ответчика Майкла Калви, судебное заседание откладывается до 3 марта", - объявила судья.

Арбитражный суд в Благовещенске в настоящее время рассматривает другой крупный иск "Восточного" к тем же соответчиками – о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков. Ранее в рамках этого иска суд в качестве обеспечительных мер наложил арест на весь пакет акций миноритария "Восточного" Evison Holdings Ltd - 41,6%.

Компания Аветисяна в 2019 году после судебного решения получила контроль в банке "Восточный". Банк "Восточный" и его владельцы оказались в центре внимания в феврале 2019 года после ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и еще пяти человек в рамках уголовного дела о хищении 2,5 миллиарда рублей. По версии следствия, банк потерял эти деньги вследствие невыгодного соглашения, на котором настаивал Калви, в то же время Baring Vostok причинение ущерба этим соглашением отрицает.