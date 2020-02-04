В Москве в 2020 году ЕГЭ сдадут свыше 85 тысяч человек

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 85 тысяч человек сдадут в 2020 году Свыше 85 тысяч человек сдадут в 2020 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве, среди них более 64 тысяч выпускников этого года, а больше 12 тысяч - выпускники прошлых лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Первого февраля завершилась регистрация на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Заявления подали более 85 тысяч человек", - говорится в сообщении.

По словам главы Регионального центра обработки информации Москвы Андрея Постульгина, которые приводятся в сообщении, среди подавших заявление более 64 тысяч человек - выпускники текущего года и больше 12 тысяч - выпускники прошлых лет.

Он также отметил, что регистрация на государственную итоговую аттестацию (ГИА) для девятиклассников открыта до 1 марта.

ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).

ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения школьного аттестата являются экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы участники сдают по выбору. Кроме того, с 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.