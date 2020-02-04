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В Москве в 2020 году ЕГЭ сдадут свыше 85 тысяч человек
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РИА Новости

В Москве в 2020 году ЕГЭ сдадут свыше 85 тысяч человек

08:28 04.02.2020 (обновлено: 09:07 04.02.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиск с заданиями единого государственного экзамена
Диск с заданиями единого государственного экзамена
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Диск с заданиями единого государственного экзамена . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Свыше 85 тысяч человек сдадут в 2020 году Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в Москве, среди них более 64 тысяч выпускников этого года, а больше 12 тысяч - выпускники прошлых лет, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Первого февраля завершилась регистрация на сдачу Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Заявления подали более 85 тысяч человек", - говорится в сообщении.
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По словам главы Регионального центра обработки информации Москвы Андрея Постульгина, которые приводятся в сообщении, среди подавших заявление более 64 тысяч человек - выпускники текущего года и больше 12 тысяч - выпускники прошлых лет.
Он также отметил, что регистрация на государственную итоговую аттестацию (ГИА) для девятиклассников открыта до 1 марта.
ЕГЭ в 2020 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 13 апреля), основной (с 25 мая по 29 июня) и дополнительный (с 4 по 22 сентября).
ЕГЭ с 2009 года является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Обязательными для получения школьного аттестата являются экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы участники сдают по выбору. Кроме того, с 2015 года, чтобы получить допуск к ЕГЭ, выпускник школы должен успешно написать итоговое сочинение.
Несмотря на почти 20-летнюю историю ЕГЭ - эксперимент по введению единого государственного экзамена был запущен постановлением правительства от 16 февраля 2001 года - отношение к нему остается неоднозначным, регулярно появляются предложения по отмене ЕГЭ, внесению в него изменений. В Госдуме звучали предложения об отказе от ЕГЭ как вступительного экзамена в вузы и разработке законопроекта о психологической поддержке школьников, сдающих ЕГЭ. Как заявлял ректор МГУ имени М.В Ломоносова Виктор Садовничий, Единый государственный экзамен стал неким социальным лифтом, однако этот лифт не может вместить в себя всю широту образования.
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