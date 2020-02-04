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В Айове задерживаются результаты голосования на кокусах демократов
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РИА Новости

В Айове задерживаются результаты голосования на кокусах демократов

08:00 04.02.2020
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© AP Photo / Charlie NeibergallРабота избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова
© AP Photo / Charlie Neibergall
Работа избирательного участка в городе Де-Мойн, Айова. Архивное фото
ДЕ-МОЙН (штат Айова, США), 4 фев - РИА Новости. Организаторы голосования на кокусах Демократической партии в штате Айова ведут срочные переговоры со штабами кандидатов на фоне задержки результатов голосования, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
По его данным, организаторы проведут экстренную телефонную конференцию со штабами кандидатов.
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Первые результаты голосования задерживаются уже на полтора часа.
Официально организаторы объясняют задержку необходимость провести "контроль качества". Телеканал CNN приводит заявление организаторов, что речь идет о "несоответствиях" трех различных результатов — первого тура, второго тура, а также пропорционального числа делегатов за того или иного кандидата. Организаторы отдельно заявили, что речи о "взломе или вторжении" не идет.
В кокусах избиратели группируются по поддержке того или иного кандидата, причем возможны переходы из одной группы в другую. Айова избирает 41 делегата на партийный съезд, который голосами примерно 4 тысяч кандидатов выдвинет единого кандидата демократов в президенты.
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