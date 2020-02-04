В Айове задерживаются результаты голосования на кокусах демократов

ДЕ-МОЙН (штат Айова, США), 4 фев - РИА Новости. Организаторы голосования на кокусах Демократической партии в штате Организаторы голосования на кокусах Демократической партии в штате Айова ведут срочные переговоры со штабами кандидатов на фоне задержки результатов голосования, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

По его данным, организаторы проведут экстренную телефонную конференцию со штабами кандидатов.

Первые результаты голосования задерживаются уже на полтора часа.

Официально организаторы объясняют задержку необходимость провести "контроль качества". Телеканал CNN приводит заявление организаторов, что речь идет о "несоответствиях" трех различных результатов — первого тура, второго тура, а также пропорционального числа делегатов за того или иного кандидата. Организаторы отдельно заявили, что речи о "взломе или вторжении" не идет.