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Валерия сняла на видео свою перепалку с Пригожиным
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РИА Новости

Валерия сняла на видео свою перепалку с Пригожиным

07:03 04.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПевица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Российская певица Валерия показала видео, на котором она ругается со своим супругом Иосифом Пригожиным. Ролик, снятый в аэропорту, артистка опубликовала на своей странице в Instagram.
"Нас часто спрашивают в интервью, по каким поводам мы можем поссориться. Иосиф решил снять видео с продолжением нашего спора, начавшегося утром. Жаль, что мне не пришло в голову снять его первую часть. Вот был бы хайп! По непонятной причине моего мужа начало колотить, когда увидел весы в сумке, которую приготовила с собой в поездку", - прокомментировала певица видеозапись.
На самом видео Пригожин заявил, что "его бесит" поступок певицы, а та в свою очередь назвала его "бешеным".
Валерия (Алла) Перфилова - российская эстрадная певица, известная мононимно как Валерия. Народная артистка России, а также Народная артистка Чеченской и Кабардино-Балкарской республик. Член Совета по культуре и искусству при Президенте Российской Федерации. Обладательница 13 премий "Золотой граммофон".
Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".
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Шоу-бизнесИосиф ПригожинВалерия (Алла Перфилова)Россия
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