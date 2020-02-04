Валерия сняла на видео свою перепалку с Пригожиным

"Нас часто спрашивают в интервью, по каким поводам мы можем поссориться. Иосиф решил снять видео с продолжением нашего спора, начавшегося утром. Жаль, что мне не пришло в голову снять его первую часть. Вот был бы хайп! По непонятной причине моего мужа начало колотить, когда увидел весы в сумке, которую приготовила с собой в поездку", - прокомментировала певица видеозапись.