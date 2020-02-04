Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны. Об этом написал в своем Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны. Об этом написал в своем Facebook украинский экономист Владимир Компаниец.

При плане в 64,6 миллиарда гривен собрали лишь 50,7 миллиарда, отметил он.

Эксперт привел показатели последних лет: в январе 2019 года план был выполнен на 89,25 процента, в январе 2018 года на 102,8 процента, а в январе 2017 года – 138,72 процента.

По сведениям Компанийца, план не выполнили таможенная и налоговая службы, также существенные проблемы возникли при поступлении средств в местные бюджеты.