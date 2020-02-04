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Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
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РИА Новости

Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории

04:14 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкУкраинские гривны
Украинские гривны
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Украинские гривны . Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Выполнение плана доходов в государственный бюджет Украины в январе текущего года составило 78,54 процента, что является одним из худших показателей за всю историю независимости страны. Об этом написал в своем Facebook украинский экономист Владимир Компаниец.
При плане в 64,6 миллиарда гривен собрали лишь 50,7 миллиарда, отметил он.
Эксперт привел показатели последних лет: в январе 2019 года план был выполнен на 89,25 процента, в январе 2018 года на 102,8 процента, а в январе 2017 года – 138,72 процента.
По сведениям Компанийца, план не выполнили таможенная и налоговая службы, также существенные проблемы возникли при поступлении средств в местные бюджеты.
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Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко ранее заявил, что в бюджете страны не хватает средств из-за недобора на таможне и спекуляций c облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Именно поэтому и произошли задержки с выплатой заработных плат, а бюджет недополучил примерно 80-90 миллиардов гривен.
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