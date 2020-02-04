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В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
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РИА Новости

В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям

03:21 04.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Семья во дворе жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России изучить предложение депутата Бориса Чернышова провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, следует из поручения главам ведомств Антону Силуанову и Максиму Решетникову.
Ранее Чернышов (ЛДПР) предложил провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, чтобы помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину. Соответствующее письмо депутат направил Голиковой в январе.
"Прошу с участием Банка России рассмотреть обращение депутата Государственной Думы Б.А. Чернышова и о результатах проинформировать автора обращения и аппарат правительства Российской Федерации", - говорится в документе (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказывал предложение списать россиянам кредитные долги. На заседании Госдумы, когда рассматривалась кандидатура Михаила Мишустина на пост премьер-министра, председатель правительства заявил, что выступает против списания кредитных долгов россиян, так как это приведет к банкротствам банков. Жириновский в свою очередь посоветовал Мишустину не отвергать идеи оппозиции, а выражать готовность их изучить.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время интервью российским телеканалам
6 декабря 2019, 13:22
Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
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Борис Чернышов (депутат)Антон СилуановТатьяна ГоликоваРоссияОбщество
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