В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вице-премьер Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минфину и Минэкономразвития с участием Банка России изучить предложение депутата Бориса Чернышова провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, следует из поручения главам ведомств Антону Силуанову и Максиму Решетникову.

Ранее Чернышов (ЛДПР) предложил провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов для молодых семей в возрасте до 30 лет, чтобы помочь погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину. Соответствующее письмо депутат направил Голиковой в январе.

"Прошу с участием Банка России рассмотреть обращение депутата Государственной Думы Б.А. Чернышова и о результатах проинформировать автора обращения и аппарат правительства Российской Федерации", - говорится в документе (копия имеется в распоряжении РИА Новости).