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Новое оружие России
2020-02-04T03:19+0300
https://ria.ru/20200204/1564218054.html
Россия начала производство С-400 для Индии
https://cdn21.img.ria.ru/images/153380/97/1533809754_0:0:3094:1740_1036x0_80_0_0_69e0986a28914f80ead759aeb9281f3d.jpg
РИА Новости

Россия начала производство С-400 для Индии

03:03 04.02.2020 (обновлено: 03:19 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанкДивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия начала производство зенитных ракетных систем С-400 для Индии, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"Россия поставит С-400 Индии в сроки, предусмотренные контрактом. В целом все обязательства, взятые на себя сторонами, в том числе и оплата, выполняются в полном объеме. Добавлю, что идет работа и по созданию учебного центра в Индии", - подчеркнул глава Минпромторга.

В начале октября 2018 года Россия и Индия заключили контракт на поставку комплексов С-400. Пять полков новейших зенитных ракетных систем обойдутся Нью-Дели в 5,43 миллиарда долларов. Эту сделку назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок намечено на первую половину 2025 года.
С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, предназначена для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения.
Контракты на поставки С-400, помимо Индии, также заключили Турция и Китай. Возможность закупки комплексов рассматривают и власти Ирака.
Зенитный ракетный комплекс С-400
31 января, 09:49
Эксперт допустил передачу Турции технологий производства С-400
2921007
Обсудить 3
Новое оружие РоссииДенис МантуровС-400 «Триумф»РоссияИндияБезопасность
Популярные комментарии
Только статья не говорит какими бандитским способом мы заставили Индию купить С400. Сначала поставили 50 сушек Пакистану, и тем самым дали средства доставки ядерного оружия к крупнейшим индийским городам. Криминал на гос уровне. Не зря нас ненавидят по всему миру.
4 февраля, 04:32
ldlauert das verderben
1300002
Может, пенсионный возраст теперь обратно понизят?
4 февраля, 03:41
Яков Нек
810003
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