Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинский политолог Юрий Романенко рассказал об ошибке, допущенной президентом Украины Украинский политолог Юрий Романенко рассказал об ошибке, допущенной президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом . Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский лидер, выступая на пресс-конференции, выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе. "Мы, Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знаем и понимаем как никто боль такой потери", – заявил он.

Политолог удивился некомпетентности украинского президента. "Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумно было промолчать!" – написал Романенко.

Ранее Эрдоган обвинил Дамаск в воздушном ударе по сирийскому Идлибу , в ходе которого погибли шесть турецких военных и трое гражданских.

Граничащая с Турцией провинция Идлиб с прилегающими к ней территориями провинций Хама и Алеппо по согласованию с астанинской тройкой, то есть Россией, Турцией и Ираном, в 2017 году была объявлена зоной деэскалации. Боевые действия на ее территории могут вестись только против террористических организаций.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.