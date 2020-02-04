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Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
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РИА Новости

Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом

01:47 04.02.2020
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Украинский политолог Юрий Романенко рассказал об ошибке, допущенной президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе совместной пресс-конференции с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Украинский лидер, выступая на пресс-конференции, выразил соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе. "Мы, Украина, которая уже шестой год находится в состоянии гибридной войны, знаем и понимаем как никто боль такой потери", – заявил он.
Политолог удивился некомпетентности украинского президента. "Скажите кто-нибудь Зеленскому, что турецкие военные находятся на территории Сирии и в этом случае благоразумно было промолчать!" – написал Романенко.
Ранее Эрдоган обвинил Дамаск в воздушном ударе по сирийскому Идлибу, в ходе которого погибли шесть турецких военных и трое гражданских.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
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Граничащая с Турцией провинция Идлиб с прилегающими к ней территориями провинций Хама и Алеппо по согласованию с астанинской тройкой, то есть Россией, Турцией и Ираном, в 2017 году была объявлена зоной деэскалации. Боевые действия на ее территории могут вестись только против террористических организаций.
По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, турецкие войска в ночь на 3 февраля передвигались внутри идлибской зоны деэскалации, не уведомив российскую сторону, и попали под обстрел сирийских военных.
Гражданская война в Сирии началась в марте 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада. Турецкие войска находятся на территории Сирии без разрешения Дамаска.
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Война в СирииИдлиб (мухафаза)Юрий РоманенкоВладимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
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