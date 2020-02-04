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Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником
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РИА Новости

Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником

00:32 04.02.2020
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© Фото : AvanessПамятник маршалу Жукову в Харькове, Украина
Памятник маршалу Жукову в Харькове, Украина
© Фото : Avaness
Памятник маршалу Жукову в Харькове, Украина. Архивное фото
КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включить в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову в Харькове, сообщил в понедельник руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.
Копию ответа минкульта на свой запрос он опубликовал в Facebook.
В ответе указывается, что министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове".
"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть", - написал Поздняков в Facebook.
Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве.
В послевоенное время Жуков занимал должность главнокомандующего сухопутными войсками вооруженных сил СССР, командовал войсками Одесского и Уральского военных округов. С 1955 года по 1957 год был министром обороны СССР.
В Одессе разбили бюст маршалу Жукову. 24 августа 2017
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Выходка идиотов: в Одессе растоптали память о Жукове Снос памятников на Украине продолжается уже шестой год. Но борьба с символами не принесла этой стране никаких добрых плодов. Скорее, наоборот.
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Ситуация на УкраинеМинистерство культуры УкраиныХарьковУкраинаГеоргий ЖуковВ мире
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