Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником

КИЕВ, 4 фев - РИА Новости. Министерство культуры, молодежи и спорта Министерство культуры, молодежи и спорта Украины отказалось включить в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову Харькове , сообщил в понедельник руководитель общественной организации "Свитанок" Вадим Поздняков.

Копию ответа минкульта на свой запрос он опубликовал в Facebook

В ответе указывается, что министерство культуры Украины издало приказ №957 "О невключении в Государственный реестр недвижимых памятников Украины памятника Г.К. Жукову на пр. Петра Григоренко в Харькове".

"Теперь нужно демонтировать то, чего по закону не должно быть", - написал Поздняков в Facebook.

Георгий Жуков - выдающийся советский военачальник, маршал Советского Союза. Остался в истории как один из главных творцов Победы в Великой Отечественной войне. Под его руководством велась оборона Ленинграда и разгром немецко-фашистских войск под Москвой. С его именем связаны и многие другие знаковые события Великой Отечественной и Второй мировой войн; 24 июня 1945 года Жуков принимал Парад Победы в Москве.