Машины-амфибии выдвинулись для встречи экипажа "Союза МС-13"

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поисково-спасательные машины-амфибии "Синяя птица" обеспечат безопасность посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13". Для этого техника перебазируется из Челябинской области в Казахстан. Всего будет задействовано шесть машин "Синяя птица" и 14 единиц специальной техники, сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.

Уникальные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Каждая из двух моделей имеет свои характеристики, что помогает им дополнять друг друга в работе. ПЭМ-1 отличает пассажирский салон, а ПЭМ-2 — платформа для перевозки грузов. Машины могут действовать в степной, лесистой, пустынной, болотистой местности, передвигаться по воде и снегу в различных метеоусловиях днем и ночью.