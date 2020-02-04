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2020-02-04T12:34+0300
https://ria.ru/20200204/1564212841.html
Машины-амфибии выдвинулись для встречи экипажа "Союза МС-13"
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РИА Новости

Машины-амфибии выдвинулись для встречи экипажа "Союза МС-13"

08:00 04.02.2020 (обновлено: 12:34 04.02.2020)
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© РИА Новости / Антон ДенисовПЭМ (поисково-эвакуационная машина)
ПЭМ (поисково-эвакуационная машина)
© РИА Новости / Антон Денисов
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Поисково-спасательные машины-амфибии "Синяя птица" обеспечат безопасность посадки спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-13". Для этого техника перебазируется из Челябинской области в Казахстан. Всего будет задействовано шесть машин "Синяя птица" и 14 единиц специальной техники, сообщает официальный сайт Министерства обороны Российской Федерации.
Уникальные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" были созданы специально для поиска и эвакуации космонавтов. Каждая из двух моделей имеет свои характеристики, что помогает им дополнять друг друга в работе. ПЭМ-1 отличает пассажирский салон, а ПЭМ-2 — платформа для перевозки грузов. Машины могут действовать в степной, лесистой, пустынной, болотистой местности, передвигаться по воде и снегу в различных метеоусловиях днем и ночью.
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
6 ноября 2019, 12:38
Используемые для посадки "Союзов" машины-амфибии пройдут модернизацию
Машины оборудуются современными навигационными системами, автоматическим радиокомпасом, радиопеленгаторами "Пеликан", радиостанциями "Коралл" и "Журавль", а также светотехническим оборудованием.
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