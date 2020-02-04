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Как заработать на Грете Тунберг? В 2020 году это сможет каждый
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РИА Новости

Как заработать на Грете Тунберг? В 2020 году это сможет каждый

08:00 04.02.2020
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© REUTERS / TT News Agency/Pontus Lundahl Шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме, Швеция
Шведская экоактивистка Грета Тунберг в Стокгольме, Швеция
© REUTERS / TT News Agency/Pontus Lundahl
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
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Истек срок подачи заявок для номинирования на Нобелевскую премию мира. Несмотря на то что списки номинантов глубоко засекречены и не могут быть разглашены в течение 50 лет, стало широко известно, что в этом году среди кандидатов на получение премии опять находится Грета Тунберг — и по целому ряду признаков можно утверждать, что в этот раз она Нобелевку все же получит.
Напомним, что Грета Тунберг была самым "горячим" кандидатом на Нобеля в 2019 году, когда ее выдвинули на премию члены норвежского парламента. На стороне Греты было все: и продуманный имидж школьницы, которая в одиночку встала против глобальных корпораций и целых государств; и беспрецедентная медийная поддержка; и многомиллионная армия поклонников и последователей в разных странах. Самый точный политический индикатор — букмекерские ставки живыми деньгами — указывал, что альтернативы Грете Тунберг нет: среди всех ставок на получателя премии 96% ставок было сделано именно на нее.

Но, к разочарованию многих, Нобелевка была присуждена премьер-министру Эфиопии Абию Ахмеду за разрешение многолетнего и кровавого приграничного конфликта с Эритреей. Но в 2020 году, похоже, шансы "заработать на Грете" появляются у всех.

Одна из версий того, почему Грету не наградили, заключается в том, что никто не смог внятно объяснить, какое отношение имеет сидение Греты Тунберг перед шведским парламентом к Нобелевской премии мира. Альфред Нобель в своем завещании 1895 года был предельно конкретен и указал, что Премия мира должна присуждаться тем, кто больше всех сделал для "отмены или уменьшения противостоящих армий".
Однако даже экспресс-анализ номинантов и лауреатов Нобеля в исторической перспективе показывает, что организаторы премии и члены Нобелевского комитета никогда не брезговали политически мотивированными решениями и без проблем выбирали в победители тех, кто был нужен на данный момент, — даже если номинант был кандидатом на "премию" уголовного суда в Гааге.
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К примеру, один из лауреатов от 1994 года, палестинский деятель Ясир Арафат на момент присуждения премии имел (на Западе же) титул "отец современного терроризма". Однако политические мотивы были важнее, и Арафат получил премию вместе с премьер-министром Израиля Ицхаком Рабином и министром иностранных дел Израиля Шимоном Пересом за "палестино-израильское урегулирование", которое продержалось ровно столько, сколько длилась церемония награждения. Номинация Арафата вызвала такой большой скандал, что один из членов Нобелевского комитета, Каре Кристинссен, был вынужден подать в отставку.
Другой лауреат Нобеля, бывший президент США Барак Обама, получил в 2009 году награду "за выдающиеся достижения в деле мира и безопасности" всего через девять месяцев после избрания президентом, не успев сделать в этом направлении ничего — то есть он получил главную мировую премию щедрым политическим авансом от Нобелевского комитета. Но Барак Обама не только не оправдал своей мирной награды, но и весь период своего пребывания в Овальном кабинете провоевал. Все восемь лет президентства Обамы американские войска были в состоянии войны в том или ином регионе мира. Барак Обама отдал приказы о бомбардировке Афганистана, Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, Сомали и Пакистана. После мирного президентства Обамы на всех континентах раскинулась сеть американских секретных баз для ударных дронов и мобильных отрядов специального назначения, а Америка плотно увязла в конфликтах разной интенсивности без шанса их закончить в каком-либо обозримом будущем и крайне обострила военную конфронтацию с крупнейшими ядерными державами — Россией и Китаем.
В 1973 году Нобелевская премия мира была присуждена госсекретарю США Генри Киссинджеру на фоне подписания им соглашения о прекращении огня с Северным Вьетнамом. При этом стало известно, что во время подготовки к переговорам о мире Киссинджер стоял за жесточайшей бомбардировкой Ханоя, которая продолжалась две недели, в результате чего погибло минимум 1,6 тысячи человек. Из-за разразившегося скандала взяли самоотвод два члена Нобелевского комитета, которые голосовали против его кандидатуры.
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Данный список можно продолжать долго. В нем присутствует и Евросоюз, награжденный за "60 лет, посвященных продвижению мира, демократии и прав человека в Европе", но являющийся одним из крупнейших производителей и продавцов оружия, которое применяется в большинстве современных мировых военных конфликтов. И португальский нейрохирург Антониу Эгаш Мониш, который подарил миру лоботомию, и немецкий химик Фриц Габер, который разрабатывал химическое оружие (в частности, газообразный хлор), которое массово использовалось на полях Первой мировой и убило сотни тысяч людей.
На Нобелевку номинировались даже Бенито Муссолини и Адольф Гитлер.

Иными словами, вся история Нобелевской премии мира наполнена интригами и скандалами, которые рождаются за плотно закрытыми дверями. По своей сути присуждение Нобелевской премии — крайне непрозрачный процесс, где все дано на откуп нескольким людям, имена которых широкой публике неизвестны. Членов Норвежского нобелевского комитета мира всего пять, и они утверждаются в рамках опять же непрозрачной процедуры норвежским парламентом.

На данный момент судьбу Нобелевской премии мира решают следующие люди: юрист Берит Рейс-Андерсен, профессор Института исследования проблем мира в Осло Хенрик Сюсе, независимый консультант и бывший депутат норвежского парламента Анни Энгер, бывший генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд и политолог Асли Тойе.
Предполагается, что все эти люди должны обладать полной независимостью, абсолютной непредвзятостью и высочайшей квалификацией, чтобы беспристрастно изучить массивы информации и оценить вклад того или иного человека в мир во всем мире.
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И да. Похоже, в 2020 году им все-таки придется решить, что главной премии достойна именно Грета Тунберг. За прошедший год усилиями многих видных деятелей и целых организаций почти решена задача "привязать" Грету к Нобелю. В прошлом году глава Института по изучению проблем мира в Осло Хенрик Урдал заявил, что не включил Грету Тунберг в шорт-лист из-за того, что "среди ученых нет консенсуса по поводу прямой корреляции между изменениями климата и вооруженными конфликтами". Его поддержали и другие ученые.
Но фан-клубу Греты в этом году сделало подарок Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, принявшее историческое решение. Согласно этому решению люди, ставшие климатическими беженцами, не могут быть депортированы на родину, а Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди объявил, что миру нужно готовиться к миллионам вынужденных переселенцев. Это означает официальное начало эпохи масштабных миграций "без обратного билета", которые неминуемо вызовут насилие и конфликты. Таким образом, на самом высшем уровне (а что может быть выше ООН?) закреплена связь между любимой темой Греты Тунберг и главной идеей Нобелевской премии мира. Остальное — дело техники и пятерых независимых членов Нобелевского комитета.
Но в любом случае результат голосования уже мало на что повлияет. Очевидно, что значение "мирной Нобелевки" в мировой жизни неуклонно падает — как и значение любой другой премии или рейтинга, которые рано или поздно раскрывают своих "интересантов" и скелеты в шкафу.
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Грета ТунбергГенри КиссинджерАльфред НобельЕвросоюзСомалиСирияООНАвторыВ мире
Популярные комментарии
Грета против этой жестко мужской всегда военной цивилизации. что тут не ясно)
4 февраля, 08:34
Весёлый Роджер
3600226
По ее взгляду видно, что девочка не здорова душой и таких же к себе притягивает. По ее умозаключению, рождаемость надо приостановить, а то настанет катастрофа. Пусть остановит войны и ИГИЛ, тогда и Нобелевская премия будет заслужена.
4 февраля, 10:46
Михаил Г
2820101
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