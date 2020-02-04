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Туризм
2020-02-04T05:30+0300
https://ria.ru/20200204/1564194346.html
Эксперты рассказали, куда туристы поедут на День святого Валентина
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РИА Новости

Эксперты рассказали, куда туристы поедут на День святого Валентина

05:30 04.02.2020
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© Depositphotos / Fazon1Колизей в Риме
Колизей в Риме
© Depositphotos / Fazon1
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Названы наиболее популярные направления для путешествий на День святого Валентина, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании проанализировали статистику продаж авиабилетов с вылетом в период с 12 по 15 февраля. Были отобраны только заказы на двоих взрослых.
Оказалось, что самый популярный город для романтического уикенда — Рим. Спрос на указанные даты вырос за год на 50 процентов. На втором месте — Бангкок. Провести там День святого Валентина пожелали на треть больше клиентов сервиса, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Будапешт. По сравнению с прошлым годом, количество перелетов туда в середине февраля выросло в пять раз.
В пятерку востребованных иностранных маршрутов вошли также Прага и Ереван. При этом за год из списка исчезли Тбилиси, Пхукет и Стамбул.
Среди российских городов наибольшей популярностью у влюбленных пар в пользуются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Причем, черноморский курорт за год переместился со второго места на третье — число путешественников туда сократилось на треть.
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