Эксперты рассказали, куда туристы поедут на День святого Валентина

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Названы наиболее популярные направления для путешествий на День святого Валентина, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании проанализировали статистику продаж авиабилетов с вылетом в период с 12 по 15 февраля. Были отобраны только заказы на двоих взрослых.

Оказалось, что самый популярный город для романтического уикенда — Рим. Спрос на указанные даты вырос за год на 50 процентов. На втором месте — Бангкок. Провести там День святого Валентина пожелали на треть больше клиентов сервиса, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Будапешт. По сравнению с прошлым годом, количество перелетов туда в середине февраля выросло в пять раз.

В пятерку востребованных иностранных маршрутов вошли также Прага и Ереван. При этом за год из списка исчезли Тбилиси, Пхукет и Стамбул.