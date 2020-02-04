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Хорошие новости
2020-02-04T12:19+0300
https://ria.ru/20200204/1564160128.html
В России проходит первая экспедиция доноров костного мозга
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РИА Новости

В России проходит первая экспедиция доноров костного мозга

08:00 04.02.2020 (обновлено: 12:19 04.02.2020)
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© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации Участники экспедиции "Совпадение" в Астраханском областном центре крови
Участники экспедиции Совпадение в Астраханском областном центре крови
© Фото : Министерство здравоохранения Российской Федерации
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. С сентября 2019 года в России проходит уникальная экспедиция "Совпадение". Ее участники — журналисты, доноры, социологи и врачи — проводят просветительские акции, где рассказывают о донорстве костного мозга, особенностях процедуры донации, а также о том, кого она спасает.
В конце января экспедицию "Совпадение" принял у себя астраханский Областной центр крови, затем она пройдет в 20 населенных пунктах Южного федерального округа. В каждом городе организаторы планируют провести лекции в университетах и организациях, а также мастер-классы доноров и для доноров.
Пересадка донорского костного мозга часто является единственным шансом на спасение для больного раком крови. Донор и реципиент должны подойти друг другу по так называемому фактору тканевой совместимости. Шанс на совпадение — один на 10 000 случаев. В каждой стране есть свой регистр потенциальных доноров костного мозга.
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Более 57 миллионов выделят из бюджета для регистра доноров костного мозга
В России созданием и развитием Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова занимается благотворительный фонд "Русфонд". Несмотря на значительное увеличение донорской базы (сегодня в различных регистрах России содержатся данные о фенотипах более 100 тысяч человек), чтобы частично покрыть реальную потребность в пересадках костного мозга, в регистр надо привлечь еще сотни тысяч добровольцев.
Чтобы стать донором, требуется сдать кровь на HLA-типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. Если данные совпадут с данными человека, нуждающегося в трансплантации костного мозга, с добровольцем свяжутся сотрудники регистра и пригласят стать реальным донором.
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Экспедиция "Совпадение" организована благотворительным фондом "Русфонд" и Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова при поддержке Фонда президентских грантов и Общественной палаты Российской Федерации.
В течение года экспедиция посетит 120 городов России и планирует привлечь более 20 тысяч добровольцев.
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Хорошие новостиХорошие новостидонорствоРусфондРоссияАстраханская область
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