Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

Ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали "группу киллеров", в том числе вероятного организатора убийства Окуевой.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года Осмаев был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство".