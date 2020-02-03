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Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Амины Окуевой
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РИА Новости

Суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Амины Окуевой

22:33 03.02.2020 (обновлено: 23:12 03.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкСупруга обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина Амина Осмаева
Супруга обвиняемого в подготовке покушения на президента РФ Владимира Путина Амина Осмаева
© РИА Новости / Сергей Поляков
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента РФ, сообщается на портале "Судебная власть".
Ранее глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил, что правоохранители задержали "группу киллеров", в том числе вероятного организатора убийства Окуевой.
"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Святошинского районного суда города Киева от 14 января 2020 оставлено без изменений, апелляционные жалобы стороны защиты - без удовлетворения", - говорится в сообщении.
По данным МВД Украины, 30 октября 2017 года Осмаев был ранен, а Окуева погибла в результате обстрела их автомобиля под Киевом. Возбуждено дело по статье "умышленное убийство".
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