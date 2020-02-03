УПЦ выделила деньги на решение экологической проблемы в Запорожье

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Запорожская епархия Запорожская епархия Украинской православной церкви выделила 90 тысяч гривен (около 230 тысяч рублей) на срочные работы по дезактивации хлора на единственном на Украине заводе по производству кремнийорганических продуктов (силиконов) "Кремнийполимер", сообщил РИА Новости пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Овчаренко.

По данным украинских СМИ, сейчас около 5 тысяч тонн опасного хлора в специальных емкостях находятся на территории обанкротившегося завода "Кремнийполимер", счета которого арестованы, а большая часть персонала, включая охрану, уволилась. По информации сайта 061.ua , спасатели проведут проверку на предприятии, временная охрана будет обеспечена с помощью полиции. На дезактивацию хлора с помощью жидкого натрия необходимо около 70 тысяч гривен.

"Запорожская епархия в рамках ежегодного благотворительного проекта "Любовь милосердствует" выделила 90 тысяч гривен на предотвращение техногенной катастрофы в Запорожье. В этом году по инициативе владыки Луки (главы епархии – ред.) решили, что сейчас важнее направить деньги на предотвращение беды", - сказал агентству Овчаренко.

Он добавил, что епархия собственными силами закупила необходимое вещество - едкий натрий - на 70 тысяч гривен и передала заводу. "Остальные средства, 20 тысяч гривен, пойдут как допрасходы - различные текущие расходы, связанные с этими работами", - добавил собеседник агентства.

Сам митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обратил внимание, что "за последнюю неделю только ленивый не писал о том, что в Запорожье сложилась чрезвычайная ситуация, которая угрожает как здоровью жителей города, так и всему живому". Как напомнил архиерей, 5-7 тонн хлора, которые находятся без охраны на "Кремнийполимере", при утечке могут привести к непоправимым проблемам для региона. "Может возникнуть реальная угроза, что это бедствие обрушится не только на наш город, но и на близлежащие территории. Об этом свидетельствует заявление спецкомиссии по ёэтому вопросу. Если это случится, то в радиусе пяти километров и более всему живому может быть причинён непоправимый ущерб", - написал митрополит Лука в своем канале в Telegram

Он пояснил, что после дезактивации газообразного хлора полученное вещество может пойти на очистку от вредных инфекций питьевой воды для жителей Запорожья, чем также будут защищены жизни многих тысяч запорожцев - потребителей этой воды. "Как христиане и патриоты мы призваны делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить не только эту, но и любую катастрофу, которая, не приведи Господь, может произойти на нашей земле", - отметил представитель УПЦ.