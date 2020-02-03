Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-03T23:01+0300
https://ria.ru/20200203/1564216286.html
УПЦ выделила деньги на решение экологической проблемы в Запорожье
https://cdn21.img.ria.ru/images/153313/41/1533134184_0:87:2001:1212_1036x0_80_0_0_ebbffe32420b5f99d46cfa1b40053992.jpg
РИА Новости

УПЦ выделила деньги на решение экологической проблемы в Запорожье

23:01 03.02.2020
350
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайтМитрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука
© Фото : Запорожская епархия Украинской Православной Церкви. Официальный сайт
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Запорожская епархия Украинской православной церкви выделила 90 тысяч гривен (около 230 тысяч рублей) на срочные работы по дезактивации хлора на единственном на Украине заводе по производству кремнийорганических продуктов (силиконов) "Кремнийполимер", сообщил РИА Новости пресс-секретарь епархии протоиерей Александр Овчаренко.
По данным украинских СМИ, сейчас около 5 тысяч тонн опасного хлора в специальных емкостях находятся на территории обанкротившегося завода "Кремнийполимер", счета которого арестованы, а большая часть персонала, включая охрану, уволилась. По информации сайта 061.ua, спасатели проведут проверку на предприятии, временная охрана будет обеспечена с помощью полиции. На дезактивацию хлора с помощью жидкого натрия необходимо около 70 тысяч гривен.
Верующие, протестующие против лишения канонической Украинской православной церкви ее названия, у здания Верховной рады Украины в Киеве
31 января, 19:43Религия и мировоззрение
Митрополит: никакой суд не защищает УПЦ так, как защищает ее Господь
"Запорожская епархия в рамках ежегодного благотворительного проекта "Любовь милосердствует" выделила 90 тысяч гривен на предотвращение техногенной катастрофы в Запорожье. В этом году по инициативе владыки Луки (главы епархии – ред.) решили, что сейчас важнее направить деньги на предотвращение беды", - сказал агентству Овчаренко.
Он добавил, что епархия собственными силами закупила необходимое вещество - едкий натрий - на 70 тысяч гривен и передала заводу. "Остальные средства, 20 тысяч гривен, пойдут как допрасходы - различные текущие расходы, связанные с этими работами", - добавил собеседник агентства.
Сам митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука обратил внимание, что "за последнюю неделю только ленивый не писал о том, что в Запорожье сложилась чрезвычайная ситуация, которая угрожает как здоровью жителей города, так и всему живому". Как напомнил архиерей, 5-7 тонн хлора, которые находятся без охраны на "Кремнийполимере", при утечке могут привести к непоправимым проблемам для региона. "Может возникнуть реальная угроза, что это бедствие обрушится не только на наш город, но и на близлежащие территории. Об этом свидетельствует заявление спецкомиссии по ёэтому вопросу. Если это случится, то в радиусе пяти километров и более всему живому может быть причинён непоправимый ущерб", - написал митрополит Лука в своем канале в Telegram.
Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко)
27 августа 2019, 17:07Религия и мировоззрение
Митрополит УПЦ призвал афонских монахов не поддерживать Константинополь
Он пояснил, что после дезактивации газообразного хлора полученное вещество может пойти на очистку от вредных инфекций питьевой воды для жителей Запорожья, чем также будут защищены жизни многих тысяч запорожцев - потребителей этой воды. "Как христиане и патриоты мы призваны делать все от нас зависящее, чтобы предотвратить не только эту, но и любую катастрофу, которая, не приведи Господь, может произойти на нашей земле", - отметил представитель УПЦ.
"Любовь милосердствует" - ежегодный благотворительный проект Запорожской епархии, направленный, прежде всего, на сбор средств и донорской крови для больных детей, многие из которых пострадали из-за военных действий на востоке страны.
1910002
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьЗапорожьерелигияВ мире
Рекомендуем
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Снегопад
В Уфе ввели режим ЧС из-за обильного снегопада
Медицинская маска
Россия может ограничить экспорт медицинских масок
Кадр из фильма Холоп
"Холоп" стал самым кассовым российским фильмом
Ливия
В ООН получили письмо о задержанных в Ливии россиянах
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Анкаре
В Анкаре открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина 2019 года
Ученые в лаборатории
Американские врачи раскрыли подробности лечения коронавируса
Здание Международного валютного фонда
Глава европейского департамента МВФ уйдет в отставку в июле
Города России. Чебоксары
В Чувашии освободили от должностей еще троих министров
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области
"Газпром" втрое снизил транзит газа через Украину
Активисты из организации Белые каски в Идлибе, Сирия
В Минобороны раскрыли подробности подготовки провокации в Идлибе
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Политолог рассказал об ошибке Зеленского на встрече с Эрдоганом
Актер Джим Керри
Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
ООН не изжила себя, убеждена Матвиенко
Самолет авиакомпании Аэрофлот
В Китай продолжают летать пять российских авиакомпаний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:53Роспотребнадзор дал советы, как избежать заболевания раком
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
Лента новостейМолния