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Киев и Анкара подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве
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РИА Новости

Киев и Анкара подписали соглашение о военно-финансовом сотрудничестве

21:14 03.02.2020 (обновлено: 00:23 04.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 3 фев – РИА Новости. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак в ходе визита турецкого лидера Тайипа Эрдогана в Киев подписали в понедельник межправительственное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, следует из трансляции, которую ведет офис президента Украины.
Ранее офис президента Украины сообщил, что у Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована встреча тет-а-тет. Они также примут участие в заседании Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией. Планируется, что во время переговоров стороны обсудят пути углубления стратегического партнерства и сотрудничества по всем направлениям взаимодействия. По итогам заседания Стратегического совета запланировано подписание ряда двусторонних документов. Главы государств также примут участие в работе украинско-турецкого бизнес-форума.
"Сегодня (в понедельник - ред.) подписано важное соглашение о военно-финансовом сотрудничестве, по которому украинское войско получит финансовую помощь от турецких партнеров", - заявил Зеленский. При этом он не указал сумму помощи.
Соглашение подписано после заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией под председательством Зеленского и Эрдогана.
Пресс-служба офиса Зеленского уточнила, что Анкара выделит Киеву 33 миллионов долларов на закупку военной техники. "Подписали соглашение между кабинетом министров Украины и правительством Турецкой Республики о военно-финансовом сотрудничестве, а также протокол между правительствами Украины и Турции о воплощении финансовой помощи. Документами предусматривается выделение турецкой стороной для нужд вооруженных сил Украины 200 миллионов турецких лир (около 33 миллионов долларов) для приобретения турецких товаров военного и двойного назначения", - сообщается на сайте главы государства.
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Андрей ЗагороднюкБерат АлбайракВладимир ЗеленскийТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Опять "патриотам" по щам!!! )))))))))
3 февраля, 23:00
MPMax Payne
1320001
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