Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
Как написал парламентарий в твиттере, Варшава "ничего не выиграла". Пушков назвал мнение Чапутовича мифом, который есть "только в головах польских политиков".
"С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во Второй мировой войне. Польша здесь ничего не изменила", — считает он.
Сенатор добавил, что жесткая риторика и требования "компенсаций" не станут фундаментом для нормализации диалога между странами.
Ранее глава польского МИД заявил, что Варшава "определенно выиграла" спор с российской стороной касательно событий Второй мировой войны. Он сказал, что Москве не удалось "навязать" Варшаве "свое повествование истории". При этом Чапутович отметил, что государствам необходимо "успокоить эмоции" и наладить соседские отношения.
Кроме того, в конце прошлой недели замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet отметил, что у страны есть "безоговорочное" право на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. В Госдуме его слова сочли абсурдными, а официальный представитель МИД Мария Захарова призвала дипломата "перестать шаромыжничать".
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