Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019

Как написал парламентарий в твиттере , Варшава "ничего не выиграла". Пушков назвал мнение Чапутовича мифом, который есть "только в головах польских политиков".

"С точки зрения международного права Россия — страна-победительница во Второй мировой войне. Польша здесь ничего не изменила", — считает он.

Сенатор добавил, что жесткая риторика и требования "компенсаций" не станут фундаментом для нормализации диалога между странами.

Ранее глава польского МИД заявил, что Варшава "определенно выиграла" спор с российской стороной касательно событий Второй мировой войны. Он сказал, что Москве не удалось "навязать" Варшаве "свое повествование истории". При этом Чапутович отметил, что государствам необходимо "успокоить эмоции" и наладить соседские отношения.