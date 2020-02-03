Лавров обсудил с послом Казахстана двустороннее сотрудничество

"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества", - отмечается в сообщении.