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Лавров обсудил с послом Казахстана двустороннее сотрудничество
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РИА Новости

Лавров обсудил с послом Казахстана двустороннее сотрудничество

19:04 03.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел краткую встречу с вновь назначенным послом Республики Казахстан в России Ермеком Кошербаевым, говорится в сообщении МИД РФ.
"В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам двусторонней повестки дня и взаимодействия на международной арене. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства и союзничества", - отмечается в сообщении.
Ранее Кошербаев вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел РФ Андрею Руденко.
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Андрей РуденкоСергей ЛавровМИД РФРоссияКазахстанВ мире
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