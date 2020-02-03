Эрдоган заявил о миллионе беженцев из сирийского Идлиба

АНКАРА, 3 фев - РИА Новости. Около миллиона беженцев из сирийского Идлиба покинули свои дома из-за обострения ситуации в регионе и направляются в сторону турецкой границы, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"Ситуация в Идлибе становится неуправляемой, около миллиона беженцев покинули свои жилища и двигаются в сторону турецкой границы", - сказал Эрдоган на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве, где турецкий лидер находится с официальным визитом.
По словам Эрдогана, Турция приняла около 4 миллионов беженцев из Сирии с начала вооруженного конфликта в этой стране.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России