Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки каспийского газа на Украину

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP (Трансанатолийский трубопровод. — Прим. ред.) через соответствующие коннекторы на Украину", — сказал Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом в Киеве.

Первая часть проекта — газопровод TANAP мощностью 16 миллиардов кубометров в год из Азербайджана через Грузию и Турцию до границы с Грецией — уже готов. Сейчас достраивается Трансадриатический газопровод мощностью десять миллиардов кубов через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.