Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки каспийского газа на Украину

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали своих переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP (Трансанатолийский трубопровод. — Прим. ред.) через соответствующие коннекторы на Украину", — сказал Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом в Киеве.
Речь идет об азербайджанском газе с каспийских месторождений. Как говорил РИА Новости в январе президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах форума в Давосе, голубое топливо может начать поступать в Европу по проекту "Южный газовый коридор" уже к середине 2020 года.
Первая часть проекта — газопровод TANAP мощностью 16 миллиардов кубометров в год из Азербайджана через Грузию и Турцию до границы с Грецией — уже готов. Сейчас достраивается Трансадриатический газопровод мощностью десять миллиардов кубов через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.
Также Зеленский сообщил, что Киев и Стамбул намерены увеличить двусторонний товарооборот до десяти миллиардов долларов и ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли.
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