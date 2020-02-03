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2020-02-03T20:19+0300
https://ria.ru/20200203/1564211190.html
Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки каспийского газа на Украину
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РИА Новости

Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки каспийского газа на Украину

19:02 03.02.2020 (обновлено: 20:19 03.02.2020)
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© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
КИЕВ, 3 фев — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил детали своих переговоров с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

"Важными для нас являются вопросы диверсификации источников энергоснабжения. Мы обсудили возможность транспортировки каспийского газа по газопроводу TANAP (Трансанатолийский трубопровод. — Прим. ред.) через соответствующие коннекторы на Украину", — сказал Зеленский по итогам переговоров с Эрдоганом в Киеве.

Речь идет об азербайджанском газе с каспийских месторождений. Как говорил РИА Новости в январе президент Азербайджана Ильхам Алиев в кулуарах форума в Давосе, голубое топливо может начать поступать в Европу по проекту "Южный газовый коридор" уже к середине 2020 года.
Первая часть проекта — газопровод TANAP мощностью 16 миллиардов кубометров в год из Азербайджана через Грузию и Турцию до границы с Грецией — уже готов. Сейчас достраивается Трансадриатический газопровод мощностью десять миллиардов кубов через Грецию, Албанию и по дну Адриатического моря в Италию.
Также Зеленский сообщил, что Киев и Стамбул намерены увеличить двусторонний товарооборот до десяти миллиардов долларов и ускорить переговоры по созданию зоны свободной торговли.
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TANAP (газопровод)Владимир ЗеленскийИльхам АлиевТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Пускай, пускай! Всесторонне за! Я надеюсь "нашим партнёрам" хватит ума не продавать свои ресурсы за бесценок, как это делаем мы...
3 февраля, 20:18
Дмитрий Попов
2130002
Ну если по твоему Азербайджан, это один из российских регионов, то ты конечно угадал, дружок!)))))))
3 февраля, 21:49
MPMax Payne
1940002
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