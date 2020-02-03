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Зеленский ждет скорого согласования даты обмена пленными в Донбассе
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РИА Новости

Зеленский ждет скорого согласования даты обмена пленными в Донбассе

18:49 03.02.2020 (обновлено: 18:53 03.02.2020)
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем США Майком Помпео в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 3 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, в ближайшее время будет определена дата очередного этапа обмена пленными в Донбассе.
Эрдоган в понедельник находится с визитом в Киеве.
"Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список. Список будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой, потому что действительно там очень много людей... Второй трек - это разговор с российской стороной относительно обмена наших пленных... Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - заявил Зеленский, трансляцию вели украинские телеканалы.
Украинский президент также заявил, что Киев рассчитывает на помощь Анкары в освобождении заключенных в РФ украинцев. "Украина рассчитывает на помощь Турции в процессе освобождения политических заключенных, граждан Украины, в том числе крымских татар, которые незаконно удерживаются в Крыму и на территории Российской Федерации", - добавил Зеленский.
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Последний обмен пленными в Донбассе произошел 29 декабря 2019 года, до этого его не проводили два года. После этого Зеленский сообщил, что ведется работа над формированием новых списков для обмена пленными.
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