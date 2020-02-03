Зеленский ждет скорого согласования даты обмена пленными в Донбассе

"Там готовится список, список очень большой. Мы уже передали этот список. Список будет согласовываться в Минске. Я думаю, что в ближайшее время будут даты первой части наших пленных. Почему первой, потому что действительно там очень много людей... Второй трек - это разговор с российской стороной относительно обмена наших пленных... Там тоже началась работа. Я уверен, что в ближайшее время будут даты и общество увидит списки", - заявил Зеленский, трансляцию вели украинские телеканалы.