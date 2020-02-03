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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-03T18:26+0300
https://ria.ru/20200203/1564209728.html
Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры
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РИА Новости

Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

18:26 03.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференци по итогам переговоров. 24 августа 2018
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференци по итогам переговоров. 24 августа 2018
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу сирийское урегулирование, в том числе ситуацию в Идлибе, говорится в сообщении МИД РФ.
Минобороны Турции ранее сообщило, что шесть турецких военных погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна не оставит без ответа атаки со стороны армии САР.
"Стороны комплексно рассмотрели ход сирийского урегулирования, уделив особое внимание текущему положению дел в Идлибской зоне деэскалации. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения двусторонних договоренностей, прежде всего, достигнутых по итогам встречи президентов России и Турции 17 сентября 2018 года в Сочи. В этом контексте подчеркнута важность скорейшего размежевания умеренной оппозиции и террористических элементов, немедленное прекращение всяческих провокаций в отношении мирных граждан и вооруженных сил Сирии", - говорится в сообщении российского МИД.
Главы МИД России и Турции также обсудили дальнейшие практические шаги стран-гарантов астанинского процесса в целях нормализации обстановки "на земле" и содействия усилиям Конституционного комитета. "Министры вновь отметили безальтернативность всеобъемлющего разрешения сирийского кризиса политико-дипломатическими средствами", - подчеркивается в сообщении.
Танки турецкой армии
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В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
РФ и Турция 22 октября 2019 года подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМевлют ЧавушоглуИдлиб (мухафаза)Сергей ЛавровМИД РФМИД ТурцииТурцияСирияРоссияВ мире
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