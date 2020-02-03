Генпрокуратура переадресовала жалобу Голунова

"Замначальника управления по надзору за следствием в МВД ... указал, что "извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом", - заявил Бадамшин.

Из копии ответа, который адвокат выложил в соцсетях, следует, что Генпрокуратура направила его обращение в прокуратуру Москвы.

Такой ответ журналист "Медузы" получил после того, как в конце января пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание.

Комментариями Генеральной и столичной прокуратур РИА Новости пока не располагает.

Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.