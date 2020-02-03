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Генпрокуратура переадресовала жалобу Голунова
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РИА Новости

Генпрокуратура переадресовала жалобу Голунова

18:24 03.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Голунов
Иван Голунов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Иван Голунов. Архивное фото
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Генпрокуратура РФ не стала извиняться перед журналистом Иваном Голуновым за незаконное уголовное преследование и переадресовала этот вопрос в нижестоящую инстанцию, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Сергей Бадамшин.
"Замначальника управления по надзору за следствием в МВД ... указал, что "извинение реабилитированному за причиненный ему вред приносится прокурором, непосредственно надзирающим за уголовным делом", - заявил Бадамшин.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
30 января, 23:05
Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
Из копии ответа, который адвокат выложил в соцсетях, следует, что Генпрокуратура направила его обращение в прокуратуру Москвы.
Такой ответ журналист "Медузы" получил после того, как в конце января пожаловался новому генпрокурору России Игорю Краснову, что до сих пор не получил официальные извинения за задержание.
Комментариями Генеральной и столичной прокуратур РИА Новости пока не располагает.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
6 ноября 2019, 12:17
Голунов посетовал на замедление следствия по его делу
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.
Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых возбудили уголовное дело и заключили под стражу. Не так давно, как сообщал РИА Новости тот же Сергей Бадамшин, Голунова наконец допросили уже в качестве потерпевшего.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСергей БадамшинГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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