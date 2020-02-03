Ученые выяснили, почему лед Гренландии стал таять в семь раз быстрее

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Ледниковый покров Гренландии сегодня сокращается в семь раз быстрее, чем в 1990-х годах. Причина в том, что сейчас ледники тают не только сверху, но и снизу. Немецкие гляциологи нашли причину этого необычного явления и Ледниковый покров Гренландии сегодня сокращается в семь раз быстрее, чем в 1990-х годах. Причина в том, что сейчас ледники тают не только сверху, но и снизу. Немецкие гляциологи нашли причину этого необычного явления и опубликовали результаты своих исследований в журнале NatureGeoscience.

То, что темпы таяния ледников Гренландии с каждым годов возрастают, — тревожное известие. Глобальное потепление только усилит этот процесс, что приведет к повышению уровня Мирового океана. А учитывая то, что именно океан "подтачивает" ледники снизу, можно говорить о существовании положительной обратной связи. Как она работает, попытались разобраться немецкие ученые из Института полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера в Бремерхафене.

Исследователи изучили систему одного из крупнейших ледников Гренландии, расположенного на северо-востоке острова, — так называемого ледника 79-го градуса северной широты, состоящую из наземного ледяного тела и огромного плавучего языка, длиной 80 и шириной 20 километров.

Ледяной язык — это полоса льда, которая плавает на поверхности океана, не отрываясь от основного тела ледника, расположенного на суше. Помимо ледника 79-го градуса, у которого язык самый протяженный, такие же надводные ответвления имеют и другие ледники восточного побережья Гренландии, вдоль которого проходит теплое океанское течение. И все они в последние годы уменьшаются по массе и толщине.

Ученые провели обширное по территории судовое исследование дна океана около ледника, которое выявило наличие под языком ледника впадины шириной два километра, по дну которой теплая вода из Атлантики направляется прямо к леднику. В ходе детального анализа рельефа впадины авторы обнаружили гребневидный выступ, играющий роль батиметрического барьера — преодолев его, вода устремляется под ледяной язык с повышенной скоростью.

Благодаря этому ускорению, каждому квадратному сантиметру основания ледника за единицу времени передается больше тепла, чем если бы океанская вода просто омывала лед снизу. По мере истончения льда процесс только усиливается, так как увеличивается глубина впадины, в которой закручивается поток и, соответственно, увеличивается объем теплой воды, поступающей к леднику. За последние несколько лет глубина впадины увеличилась на 15 метров.

"Причина усиленного плавления теперь ясна, — приводятся в пресс-релизе института слова руководителя исследования Дженина Шаффера (Janin Schaffer). — Поскольку поток теплой воды увеличивается, теперь под ледяной язык каждую секунду проникает значительно больше тепла".

Чтобы определить, проявляется ли эта причина универсальной для всех ледников восточного побережья Гренландии, ученые изучили другой ледник — Захария Исстром, язык которого недавно откололся от континентального тела, и обнаружили ту же картину.