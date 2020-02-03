США выделят почти $100 миллионов на поддержку реформ в Узбекистане

ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США выделяют почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане, заявили в госдепе по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане.
"Госсекретарь Помпео поблагодарил президента Мирзиеева за его лидерство в формировании более тесного стратегического партнерства между США и Узбекистаном, а также за продвижение политического урегулирования в Афганистане, по которому ведутся переговоры", - говорится в распространенном сообщении.
Помпео также заявил о поддержке США независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана. Он отметил, что "выделение почти 100 миллионов долларов через программу помощи США направлено на поддержку реформ президента Мирзиеева".