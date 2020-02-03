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США выделят почти $100 миллионов на поддержку реформ в Узбекистане
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РИА Новости

США выделят почти $100 миллионов на поддержку реформ в Узбекистане

18:06 03.02.2020
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 3 фев – РИА Новости. США выделяют почти 100 миллионов долларов на поддержку реформ в Узбекистане, заявили в госдепе по итогам встречи госсекретаря США Майка Помпео и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева.
Помпео 2-3 февраля находится с визитом в Узбекистане.
"Госсекретарь Помпео поблагодарил президента Мирзиеева за его лидерство в формировании более тесного стратегического партнерства между США и Узбекистаном, а также за продвижение политического урегулирования в Афганистане, по которому ведутся переговоры", - говорится в распространенном сообщении.
Помпео также заявил о поддержке США независимости, суверенитета и территориальной целостности Узбекистана. Он отметил, что "выделение почти 100 миллионов долларов через программу помощи США направлено на поддержку реформ президента Мирзиеева".
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