США выделят почти $100 миллионов на поддержку реформ в Узбекистане

"Госсекретарь Помпео поблагодарил президента Мирзиеева за его лидерство в формировании более тесного стратегического партнерства между США и Узбекистаном, а также за продвижение политического урегулирования в Афганистане, по которому ведутся переговоры", - говорится в распространенном сообщении.