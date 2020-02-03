Госдума ограничит командировки депутатов из-за коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Командировки депутатов Командировки депутатов Госдумы будут ограничиваться в связи с проблемой распространения коронавируса , заявил журналистам председатель нижней палаты Вячеслав Володин

Отвечая на вопрос о том, будут ли ограничиваться командировки депутатов, Володин сказал, что будут.

"Исходя из интересов граждан нашей страны, конечно, нам придётся эти решения принимать. И думаю, наши избиратели однозначно поддержат... Нужно исходить из интересов граждан нашей страны и не провоцировать то, что можно привнести, а потом от этого будут страдать окружающие", - добавил он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.