Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-03T18:08+0300
https://ria.ru/20200203/1564207614.html
Доклад о соблюдении прав мусульман в РФ представят в феврале
https://cdn21.img.ria.ru/images/155738/74/1557387493_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_b476b5255c722c61352d093b6e2deb72.jpg
РИА Новости

Доклад о соблюдении прав мусульман в РФ представят в феврале

17:52 03.02.2020 (обновлено: 18:08 03.02.2020)
229
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВерующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
Верующие на богослужении в честь праздника Курбан-Байрам в Московской соборной мечети
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Духовное собрание Мусульман России презентует в феврале экспертный доклад по вопросам соблюдения прав мусульман в РФ, заявил в понедельник муфтий Альбир Крганов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".
"Мы подготовили экспертный доклад по вопросам соблюдения прав мусульман в России. В феврале мы будем презентовать его", - сказал Крганов.
Он также поблагодарил Российскую ассоциацию защиты религиозных свобод "за поддержку в этом проекте" и отметил, что тема религиозной свободы - важное направление работы, "поскольку маргиналы пытаются использовать данную тематику в меркантильных целях". "Мы предприняли этот шаг (подготовка доклада – ред.), для того, чтобы отразить объективное мнение по проблеме", - отметил Крганов.
По его словам, благодаря межконфессиональному диалогу и работе правоохранительных органов за последние 5 лет в России снизился уровень угроз экстремизма и терроризма. Также Крганов добавил, что российские мусульманские религиозные организации очень активно на федеральном и региональном уровне выстраивают межрелигиозный диалог с традиционными конфессиями России.
В свою очередь председатель совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев отметил, что "сегодня государственно-церковные отношения и межрелигиозное сотрудничество в России находится на достаточно высоком уровне".
Однако, по его словам, наша страна является объектом нападок и критики со стороны различных западных центров, прежде всего Госдепартамента США, "который ежегодно издает доклад о религиозных свободах в мире, где нашу страну ставят в один ряд с Китаем и другими странами, где религиозной свободы - не густо". Также он привел в пример организацию "Open Doors", которая "в последнем ежегодном докладе внесла нашу страну в список 50-и стран с высоким уровнем преследования христиан".
"Конечно, если спуститься с федерального на уровень субъектов РФ, можно найти немало примеров сознательного создания препон для деятельности так называемых нетрадиционных церквей. Но это не государственная политика, а местечковость, которую надо преодолевать", - подытожил Кудрявцев.
Президент Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на межрелигиозной конференции Ненависть в нашем мире, ненависть в нашем городе в Москве 27.08.2019
31 января, 12:54Религия и мировоззрение
Мусульмане и евреи ЕС договорились бороться с проявлениями расизма
3000012
Обсудить 2
Религия и мировоззрениеАльбир КргановНовости - Религия и мировоззрениеРоссия сегодняМоскваРоссиярелигияОбщество
Рекомендуем
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Пастор: миссия России в мире – нести нравственные и семейные ценности
Мальчики из спасенной из таиландской пещеры детской футбольной команды Дикие вепри в буддийском храме в провинции Чианг Рай во время религиозной церемонии посвящения в монахи. 24 июля 2018
Буддисты поддержали закрепление семейных ценностей в Конституции
Сергей Ряховский
Российские протестанты поддержали идею упомянуть Бога в Конституции
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Татарстан придает большое значение сотрудничеству с ООН
Вячеслав Володин
Около 70 поправок поступило к законопроекту об изменении Конституции
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Китай надеется, что российские меры против эпидемии будут адекватными
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ограничит командировки депутатов из-за коронавируса
Заседание Госдумы РФ
Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоится 15 апреля
Главный редактор RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и "Би-би-си"
Рыбный отдел гипермаркета Лента в Новосибирске
Россия сможет заместить поставки рыбы из Китая, считают эксперты
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
ООН не изжила себя, убеждена Матвиенко
Рост экономики
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году
Ирак
В ЕС прокомментировали назначение нового премьера Ирака
Посольство Китая в РФ в Москве
В посольстве Китая сообщили, что гумпомощь от России скоро прибудет
Подразделения сирийской армии недалеко от турецкой границы к северо-востоку от Эль-Хасаки
СМИ: сирийская армия окружила наблюдательный пункт турецких войск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния