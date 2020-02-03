Доклад о соблюдении прав мусульман в РФ представят в феврале

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Духовное собрание Мусульман России презентует в феврале экспертный доклад по вопросам соблюдения прав мусульман в РФ, заявил в понедельник муфтий Альбир Крганов на круглом столе в МИА "Россия сегодня".

"Мы подготовили экспертный доклад по вопросам соблюдения прав мусульман в России. В феврале мы будем презентовать его", - сказал Крганов.

Он также поблагодарил Российскую ассоциацию защиты религиозных свобод "за поддержку в этом проекте" и отметил, что тема религиозной свободы - важное направление работы, "поскольку маргиналы пытаются использовать данную тематику в меркантильных целях". "Мы предприняли этот шаг (подготовка доклада – ред.), для того, чтобы отразить объективное мнение по проблеме", - отметил Крганов.

По его словам, благодаря межконфессиональному диалогу и работе правоохранительных органов за последние 5 лет в России снизился уровень угроз экстремизма и терроризма. Также Крганов добавил, что российские мусульманские религиозные организации очень активно на федеральном и региональном уровне выстраивают межрелигиозный диалог с традиционными конфессиями России.

В свою очередь председатель совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев отметил, что "сегодня государственно-церковные отношения и межрелигиозное сотрудничество в России находится на достаточно высоком уровне".

Однако, по его словам, наша страна является объектом нападок и критики со стороны различных западных центров, прежде всего Госдепартамента США, "который ежегодно издает доклад о религиозных свободах в мире, где нашу страну ставят в один ряд с Китаем и другими странами, где религиозной свободы - не густо". Также он привел в пример организацию "Open Doors", которая "в последнем ежегодном докладе внесла нашу страну в список 50-и стран с высоким уровнем преследования христиан".