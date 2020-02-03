Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и "Би-би-си"

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
"Это британцы жалуются в британскую газету "Телеграф" на то, что их британская "Би-би-си" не показывает обращение их же британского премьера", — написала в фейсбуке главный редактор RT, сопроводив пост хэштегом #насниктонесмотрит.
Она разместила одно из писем, в котором житель Солсбери Патрик О’Доннелл написал, что смог послушать обращение Джонсона только на телеканале RT.
"В начале двенадцатого ночи 31 января я хотел послушать обращение премьер-министра по какому-нибудь из каналов. В итоге нашел на RT (Russia Today). О чем это говорит?" — спросил он.
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О’Доннелл оказался не единственным жителем Британии, кого возмутило отсутствие обращения председателя правительства в эфире "Би-би-си".
"Наш премьер-министр обратился к стране по случаю такого важнейшего события, однако национальный вещатель отказался ставить его в эфир (репортаж, 2 февраля). Признак ли это того, что "Би-би-си" презирает Бориса Джонсона, желание выйти из ЕС или нашу страну? Возможно, всех трех", — выразил свое мнение другой читатель The Telegraph.
Аллан Мерхэд из графства Камбрия назвал позором отсутствие на "Би-би-си" трансляции речи британского премьера.
"Перед уходом на пенсию я работал на "Би-би-си" и теперь считаю позором отказ от трансляции речи премьер-министра в качестве способа продемонстрировать отрицательное отношение к выходу из ЕС. Это постыдный отказ от ценностей журналистики и свидетельство пропасти между "Би-би-си" и его аудиторией", — заявил он.
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Еще один читатель, Пэдди Уокер из графства Уэст-Йоркшир, назвал произошедшее полным провалом.
"Почему закон обязывает меня платить лицензионный сбор "Би-би-си", если корпорация цензурирует новости? Речь идет о крупнейшем информационном поводе в моей жизни — выходе из Европейского союза и соответствующей речи нашего избранного лидера. В такой момент мы должны были услышать мнение ответственного за процесс человека. Полный провал!" — написал он.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 января подписал соглашение о выходе страны из Евросоюза.
Великобритания вечером в пятницу, 31 января, покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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