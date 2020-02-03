В посольстве Китая сообщили, что гумпомощь от России скоро прибудет

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Полномочный министр посольства КНР в России Фань Сянжун сообщил, что гуманитарная помощь от РФ для Китая в борьбе с коронавирусом уже готова и скоро прибудет в КНР.
В минувшую пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, Россия будет оказывать гуманитарную помощь Китаю в связи с коронавирусом.
"По новейшей информации, полученной только что, сегодня, (вице-премьер) Татьяна Голикова говорит, что гуманитарная помощь от России уже готова, скоро будет в Китае", - сказал Фань Сянжун на пресс-конференции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.