Кандидатуру Газзаева поддержали на пост главы комитета Госдумы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Совет Думы поддержал кандидатуру депутата от "Справедливой России" Валерия Газзаева на пост главы думского комитета по делам национальностей, заявил журналистам лидер фракции Сергей Миронов.
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главы Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности был назначен депутат от СР Олег Николаев, возглавлявший комитет Думы по делам национальностей.
"Да, решение принято, 4 февраля Госдума проголосует. Кандидатура согласована, Совет Думы поддержал", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
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